Ceturtdiena, 09.10.2025 23:38
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:38
Elga, Elgars, Helga
Sestdiena, 22. janvāris, 2022 05:21

TV4 ēterā būs vērojama "Ogres" pirmā spēle 2022. gadā

Leta/sportacentrs.com
TV4 ēterā būs vērojama "Ogres" pirmā spēle 2022. gadā
Sestdiena, 22. janvāris, 2022 05:21

TV4 ēterā būs vērojama "Ogres" pirmā spēle 2022. gadā

Leta/sportacentrs.com

Šodien, plkst.17 sāksies mačs, kurā "Ogre" Ogres 1.vidusskolā mēros spēkus ar Tallinas "TalTech". Šo spēli varēs skatīties TV4 ēterā . Ogrēnieši savās mājās tiksies ar turnīra tabulā augstāk esošo "TalTech" vienību, kurai sezonas ievadā "Ogre" viesos zaudēja ar 30 punktu starpību.Pirmajā aplī oktobra sākumā "Ogres" komanda tieši pret "TalTech" piedzīvoja smagāko zaudējumu sezonā (73:103).

Ogres komanda ar sešām uzvarām 12 spēlēs ir sestā, lai gan tallinieši ir pozīciju augstāk, viņiem ir krietni labāka uzvaru/zaudējumu attiecība - 11/6.

"Ogrei" šis būs pirmais mačs pēc tieši mēnesi ilga pārtraukuma, kamēr "TalTech" vienība janvārī aizvadījusi trīs spēles ar Igaunijas komandām (2-1). Tā ir vienīgā komanda kaimiņvalstī, kas iztiek tikai ar igauņu basketbolistiem.

"Ogre" savu bezbasketbola dīkstāvi noslēgusi ar sastāva papildinājumu garajā galā. Ulda Švēdes trenētajai vienībai pievienojies Lietuvas centra spēlētājs Mats Juciks, kuru Latvijas basketbola līdzjutēji atminēsies pirms trīs sezonām spēlējam "Jūrmalas" sastāvā. 27 gadus vecais un 205 cm garais spēlētājs šo sezonu pavadīja Lietuvas komandā Ķēdaiņu "Nevežis", vidēji gūstot 3,2 punktus un izcīnot 2,3 atlēkušās bumbas.

LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.

LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?