Ogres komanda ar sešām uzvarām 12 spēlēs ir sestā, lai gan tallinieši ir pozīciju augstāk, viņiem ir krietni labāka uzvaru/zaudējumu attiecība - 11/6.
"Ogrei" šis būs pirmais mačs pēc tieši mēnesi ilga pārtraukuma, kamēr "TalTech" vienība janvārī aizvadījusi trīs spēles ar Igaunijas komandām (2-1). Tā ir vienīgā komanda kaimiņvalstī, kas iztiek tikai ar igauņu basketbolistiem.
"Ogre" savu bezbasketbola dīkstāvi noslēgusi ar sastāva papildinājumu garajā galā. Ulda Švēdes trenētajai vienībai pievienojies Lietuvas centra spēlētājs Mats Juciks, kuru Latvijas basketbola līdzjutēji atminēsies pirms trīs sezonām spēlējam "Jūrmalas" sastāvā. 27 gadus vecais un 205 cm garais spēlētājs šo sezonu pavadīja Lietuvas komandā Ķēdaiņu "Nevežis", vidēji gūstot 3,2 punktus un izcīnot 2,3 atlēkušās bumbas.
LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".