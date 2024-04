U15 "Lielvārdes" florbolistu ceļš pēc "Helsinki Floorball Cup 2024" čempionu kausa

Piektdienas rīta agrumā komanda "Lielvārde", Z. Bergmanis un komandas skaļākie atbalstītāji - vecāki - devās ceļā uz Igauniju, lai tālāk ceļu uz Somiju mērotu ar prāmi. Laiks, kas jāpavada uz prāmja, nav ilgs, tomēr tajā piedzīvojām dažādas emocijas - no satraukuma līdz smiekliem, lielo vēja brāzmu dēļ prāmis tika ļoti šūpots un pa to pārvietoties bija diezgan liels izaicinājums. Ierodoties Somijā, komandas spēlētāji atguvās no tālā ceļa un baudīja viesnīcas piedāvātās atpūtas iespējas, bet jau sestdienas rītā bija gatavi krustot florbola nūjas florbola laukumā.



Sestdienas pirmā spēle tika aizvadīta pret "Tuomarilan Urheilijat" (Somija), kurus uzvarējām ar rezultātu 4:1. Pretinieku vārtos pa vienai bumbiņai sekmīgi raidīja Frīdrihs Feldmanis, Aleksis Saļkovs, Roberts Kalniņš un Toms Ušpelis, divas rezultatīvas piespēles īstenoja Reinis Kalniņš, pa vienai rezultatīvai piespēlei Edvardam Gustavam Rašmanim un Renāram Drinkam, savukārt vārtus sargāja Arvis Krūklis.





Otrā spēle tika aizvadīta pret komandu "Jokelans Kisa" (Somija), diemžēl tika piedzīvots zaudējums, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 3:4. Komandas "Lielvārde" labā divus rezultativitātes punktus guva A. Saļkovs, iemetot vienu "golu" un gūstot vienu rezultatīvu piespēli, otros un trešos vārtus guva Reinis un Roberts Kalniņi, vārtus sargāja Arvis Krūklis. Šī spēle bija ļoti spraiga un tika aizvadīta ļoti saspringtā gaisotnē, komandai "Lielvārde" piedzīvojot vēl nepieredzētu situāciju - uz noraidīto spēlētāju soliņa vienlaicīgi atradās četri no pieciem laukuma spēlētājiem. Spēles gaisotni vēl spraigāku padarīja atmiņas un pretinieku komandas spēlētāju provokācijas, jo ar komandu "Jokelans Kisa" "Lielvārde" jau bija tikusies turnīrā "Tallink Floorball Tournament 2023", kur viņiem zaudējām pusfinālā.



Trešā regulārā spēle bija pret komandu "M-Team" (Somija), šajā spēlē "Lielvārdes" vārtus sargāja Helmuts Hmeļevskis. Komandas "Lielvārde" labā pa vienam "golam" un vienai rezultatīvai piespēlei A. Saļkovam un Reinim Kalniņam, bet pa vienam "golam" - F. Feldmanim un Matīsam Vokovam, savukārt Roberts Kalniņš un R. Drinks realizēja pa vienai rezultatīvai piespēlei, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 4:1.



Dienai noslēdzoties, komandas puiši no trenera un līdzbraucēju puses saņēma emocionālu atbalstu un paši sev vēlreiz atgādināja, ar kādu mērķi ir devušies uz Somiju! Gan sestdien, dodoties gulēt, gan svētdienas rītā mostoties, trenerim un komandai mērķis bija skaidrs - "mēs spēlēsim skaistu florbolu, atdosim laukumā sevi visu", spītējot iepriekš un turnīra laikā iegūtiem savainojumiem un pretinieku provokācijām.



Ne par velti ir teiciens "Cilvēks domā, Dievs dara", uzsākot braucienu no viesnīcas uz sporta arēnu, piedzīvojām skarbās Somijas dabas iznācienu -26 grādu spelgonī, autobuss rūca un salonu sildīja, bet kustība uz priekšu nebija iespējama, sasalstošās degvielas dēļ... Lai arī bija satraukums, nekritām panikā, komanda un treneris uz izšķirošajām turnīra spēlēm tika nogādāti, izmantojot "Taxi buss" pakalpojumu, un sporta arēnā ieradās tikai ar nelielu kavēšanos no iepriekš plānotā laika.





Pusfinālā "Lielvārde" atkārtoti tikās ar komandu "M-Team". Spēle bija ļoti spraiga un ātra no tās pirmajām sekundēm, abu komandu mērķis bija nepārprotams - uzvarēt šo dueli! Šīs spēles pirmos vārtus realizēja Mareks Māliņš no Reiņa Kalniņa piespēles, otros vārtus - E. G. Rašmanis no A. Saļkova piespēles. Gan viena, gan otra komanda ieguva pa vienam 2 minūšu noraidījumam, un spēle noslēdzās ar rezultātu 2:1 komandas "Lielvārde" labā, "Lielvārde" vārtus sargāja A. Krūklis.



Finālā spēki un florbola prasmes bija jāmēro pret "Jokelans Kisa", kuru nostāja pret komandu "Lielvārde" jau bija skaidra, tiekoties regulārajā spēlē. "Lielvārdes" vārtus sargāt bija uzticēts A. Krūklim, komandas labā rezultativitātes punktus guva Reinis Kalniņš, pretinieka vārtos iemetot divus "golus" un realizējot vienu rezultatīvu piespēli, savukārt E. G. Rašmanis īstenoja vienu "golu" un vienu piespēli, bet R. Drinks realizēja vienu rezultatīvu piespēli. Gan viena, gan otra komanda spēli aizvadīja, saņemot 2 minūšu noraidījumu, spēlei noslēdzoties ar rezultātu 3:1 un iegūstot turnīra "Helsinki Floorball Cup 2024" čempionu titulu P16 Elites grupā. Par fināla spēles vērtīgāko spēlētāju komandā "Lielvārde" tika nominēts A. Krūklis, savukārt turnīra rezultatīvāko spēlētāju P16 Elites grupas trijniekā pirmās divas vietas ieņēma Reinis Kalniņš, iegūstot deviņus (4+5) punktus, un Aleksis Saļkovs, gūstot sešus (3+3) punktus.



Turnīra laikā komandas puiši pārliecinājās, ka Somijā ir godprātīgi cilvēki, atgādājot nozaudētu mobilo telefonu, un skaistas meitenes - iegūstot arī mūsu spēlētāja simpātijas. Sakām lielu paldies trenerim Zintim Bergmanim, Lielvārdes Sporta centra komandai un tā direktoram Aināram Puķītim, kā arī Alekša mammai Lindai Jurkjānei, bez kuras organizatores prasmēm dalība turnīrā nebūtu iespējama!



Pateicoties pretinieku "Jokelans Kisa" laipnībai, fināla spēli un apbalvošanu interesenti var noskatīties vietnē "Youtube".