U20 izlase ar ogrēnieti Kaupmani sastāvā divreiz atspēlējas, tomēr piekāpjas turcietēm

Kaspara Mājenieka, Olafa Ozola un Annijas Zvirgzdiņas trenētā komanda uz Portugāli izlidoja ceturtdienas pēcpusdienā. Piektdien meitenes trenējās un piedalījās tradicionālajā pirmsturnīra fotosesijā. Pirmā spēle notika mazajā Gifuešas zālē.

Turcijas 2005. gadā dzimušo spēlētāju paaudze aizšķērsoja ceļu gan Rūdolfa Rozīša trenētajām juniorēm (pirms diviem gadiem pusfinālā par piekto vietu 51:65), gan Aigara Neripa vadītajām jaunietēm (pērn Viļņā spēlē par septīto vietu 52:72). Sestdien sekoja trešais klupiens.

Starta piecinieki

Turcija: Akpinar, Guven, Guler, Laic, Istanbulluoglu

Latvija: Šmite, Brikmane, Tomašicka, Otto, Lukašēviča

Sākums piederēja pretiniecēm. Turcietes izprovocēja piezīmi uzbrukumā, pēc tam divas reizes pārķēra Rainas Tomašickas neprecīzi piespēlēto bumbu – 0:8. Latvietes pirmajā ceturtdaļā netrāpīja nevienu divpunktu metienu. Evelīnas Otto cīņa groza apakšā un trīs tālmetienu sērija (Šmite, Baumgarte, Tomašicka) ļāva samazināt starpību, taču desmitminūtes beigās konkurentes atbildēja ar diviem trīspunktu metieniem – 14:26.

Amandas Baumgartes piespēle soda laukumā Martai Kaupmanei ļāva tikt pie pirmajiem diviem punktiem no spēles. Sekoja tālmetienu sērija Esteres Petrus, Sanijas Brikmanes un Paulas Putnieces izpildījumā – 22:26 un 25:28. Sanijas Brikmanes otrais trāpījums 14. minūtē izlīdzināja rezultātu, bet Evelīnas Otto ieskrējiens groza apakšā ļāva pirmo reizi izrauties vadībā – 30:28.

Krista Lukašēviča 16. minūtes sākumā izcīnīja bumbu uzbrukumā un guva otrās iespējas punktus, taču tas kļuva par pēdējo precīzo metienu pirmajā puslaikā – 32:30. Turpinājumā kļūdas mijās ar neprecīziem metieniem. Pretinieces veica 0:11 izrāvienu, atkal tuvojoties divciparu pārsvaram – 32:41. Esteres Petrus izprovocētā piezīme nedaudz samazināja starpību – 34:41.

Otrā puslaika pirmajās sešās minūtēs izdevās iemest vairāk divpunktu metienu nekā iepriekšējās 20 minūtēs. Madara Šmite, Sanija Brikmane, Estere Petrus un Evelīna Otto sarīkoja sekmīgu pakaļdzīšanos – 46:46. Lielākā problēma – Otto, Lukašēvičai un Tomašickai ceturtdaļas beigās bija pa četrām piezīmēm katrai. Pusstundas izskaņā turciete “uzklausīja” tribīnēs skanošo “Nav, nebūs, nevajag”, pamanoties netrāpīt abus brīvmetienus. Kitija Muzikante panāca plus viens – 51:50.

Izšķirošās ceturtdaļas sākumā Evelīna Otto iemeta abus brīvmetienus, taču tūlīt saņēma piekto piezīmi – 53:50. Brīdi vēlāk Raina Tomašicka ielauzās soda laukumā un atspēlēja bumbu perimetrā Sanijai Brikmanei – 56:50. Istanbuluolu, kura pirmajās trīs ceturtdaļās sameta gandrīz pusi Turcijas punktu, tika labi pieskatīta. Viņas kolēģes presingoja, piespieda latvietes kļūdīties un 38. minūtē panāca neizšķirtu – 62:62. Madara Šmite īslaicīgi atguva vadību, taču turcietes atbildēja ar desmit punktiem pēc kārtas.

Eiropas čempionāts U20 meitenēm, 2. augusts, Pavilhao Guifoes

Turcija – Latvija 72:63 (26:14, 15:20, 9:17, 22:12)

Turcija: Istanbulluoglu 30 (2p 6/13, 3p 1/5, 1p 15/18; 16ab, eff 32), Akpinar 12, Guler 11, Guven 7 (6ab, četras pārķertas), Ulufer 5, Yilmaz 4, Ercelik 2, Laic 1, Erginay, Tekin, Tokgoz, Yeniculha. Treneris Mert Oktay.

Latvija: Brikmane 12 (2p 1/4, 3p 3/3, 1p 1/2; 5ab), Otto 11 (2p 3/7, 1p 5/6; 8ab, 5pp, eff 15), Šmite 8 (6ab, 5pp), Petrus 7, Tomašicka 5 (5pp), Baumgarte 5, Lukašēviča 4 (5pp), Kaupmane 4, Muzikante 4, Putniece 3, Simonova, Grausa. Treneris Kaspars Mājenieks.

Tiesneši: Paulina Gajdosz (Polija), Diogo Martins (Portugāle), Gregor Oprčkal (Slovēnija).

Komisārs Hannu Kaupinen.

Galvenais treneris: Kaspars Mājenieks.

Treneri: Olafs Ozols, Annija Zvirgzdiņa (Ventspils).

Vingruma treneris: Ivars Ikstens.

Fizioterapeiti: Kārlis Kristians Dundurs, Līvija Grantiņa.

Menedžere: Ivonna Paegle.

Latvietes C grupā spēlēs pret Turciju no otrā groza, Zviedriju no trešā groza un Islandi no ceturtā groza. Kaimiņu grupā spēlēs Itālija, Polija, Čehija un Nīderlande.