Bumbas kontrolē līdzīgā pirmajā puslaikā bīstamākas iespējas sarūpēja “Grobiņas” futbolisti, taču vārtus gūt spēja vien no 11 metru atzīmes, kad 30. minūtē nekļūdīgs bija Artjoms Puzirevskis.
Otrā puslaika vidū “Ogre United” spēja izlīdzināt – pirmos vārtus Virslīgā guva 19 gadus vecais ugandietis Džonsons Kabagambe.
Izskaņā komandas metās no vieniem vārtiem uz otriem – vairākus potenciāli bīstamus pretuzbrukumus ”Ogre United” nespēja pārvērst vārtu guvumos. Savukārt “Grobiņa” biežāk tika pie standartiem, arī nespējot tos izmantot.
Kompensācijas laika otrajā minūtē viesiem no Kurzemes bija izcila iespēja izraut trīs punktus, taču ogrēniešu aizsardzība brīnumainā kārtā nepieļāva Rodrigo Gauča vārtu guvumu no tuvas distances vārtu priekšā.
“Grobiņa” kopvērtējumā ir sestā ar astoņiem punktiem sešos mačos, bet debitante “Ogre United” ierindojas pēdējā vietā desmit komandu konkurencē, tiekot vien pie otrā punkta sezonā.
Septītajā kārtā Ogre piektdien Salaspilī uzņems “Audu”, bet “Grobiņa” sestdien mājās spēkosies pret čempioni “Riga”.
“Ogre United” – “Grobiņa” 1:1 (0:1)
Vārti: Kabagambe 60′ – Puzirevskis 30′ (11m)
Brīdinājumi: Kalniņš, Kabagambe, M. Marusijs – Puzirevskis, Leitāns, Sidorovs
Ogre: Parfjonovs, M. Marusijs, Ziemelis, Lormanis, Kalniņš (Ivulāns 46′), T. Marusijs, Čudars, Maščenko (Vējkrīgers 80′), Evelons (Pačepko 67′), Kabagambe, Mašadu (Silagailis 67′).
Grobiņa: Kudrjavcevs, Molotkovs, Leitāns, Baraviks, Rupeiks, Kļuškins (Dobrecovs 78′), Raščevskis, Sidorovs, Aruna (Martins 57′), Matjušenko, Puzirevskis (Gaučis 72′).
Galvenais tiesnesis: Andris Treimanis.