Iepriekšējā savstarpējā spēlē Ogrē ar 38:28 uzvarējušajiem ogrēniešiem nācās mēroties spēkiem ar Vaiņodes handbolistiem jau daudz sīvākā cīņā. Spēles ievadā iniciatīva piederēja mājiniekiem – rezultātu ar precīzu septiņu metru soda metienu atklāja Gatis Taujēns, bet drīz pēc tam pārsvaru dubultoja Oskars Pāvils (2:0). “HK Ogre” pirmos vārtus guva vien 5. minūtē, kad precīzi meta Rihards Bisters (1:2). Visu pirmo puslaiku vadībā noturējās Vaiņodes handbolisti. Lai gan viesi neilgi pirms pārtraukuma panāca neizšķirtu (19:19), puslaika pārtraukumā ar minimālu pārsvaru devās laukuma saimnieki – 20:19.
Otrajā puslaikā laukumā ritēja jau daudz sīvāka cīņa. 40. minūtē komandu “HK Ogre” pirmo reizi vadībā izvirzīja Uvja Strazdiņa precīzais metiens (25:24), tomēr mājinieki ātri atguva iniciatīvu. Spēle turpinājās punkts punktā, bet izšķirošās epizodes norisinājās pēdējā minūtē – 59. minūtē Matīss Mickus panāca 34:33 “HK Vaiņodes” labā, bet Uvis Strazdiņš ar precīzu metienu nodrošināja viesiem neizšķirtu un vērtīgu punktu.
Rihards Leja, “HK Ogre” komandas galvenais treneris: “Spraiga spēle! Negribējām, nevarējām – atbildes nav. Līdz galam nesaslēdzās nedz uzbrukums, nedz aizsardzība kopumā, spēlējām diezgan pavirši. Jāatzīst gan, labi, ka ir neizšķirts. Lielāko daļu spēles pavadījām iedzinējos. Esam pazaudējuši savu spēli un pie tā strādāsim, lai pret “Latgols” šī gada noslēdzošajā spēlē atgrieztos savā līmenī.”
Ainārs Pāvils, “HK Vaiņode” komandas galvenais treneris: “Divas diametrāli pretējas spēles. Lai arī pārāk daudz vārtus ielaidām, uzskatu, ka aizsardzība šoreiz jau bija daudz labāka. Bijām aktīvāki, bet to vēlētos redzēt visās spēlēs. Pozitīvais arī bija bumbas kustība – prieks bija skatīties, ka ļoti reti apstājas, kas iepriekš mums bija problēma. Vārtos ļoti labi darbojās Nauris Sproģis. Vienīgi netikām galā ar pretinieka labo malu, Uvis Strazdiņš realizēja gandrīz visus metienus. Paldies džekiem par spēli, ceru, ka ar šādu attieksmi iesim uz priekšu. Paldies arī pretiniekiem par labu spēli.”
HK Vaiņode – HK Ogre 34:34 (20:19)
Rezultatīvākie spēlētāji:
HK Vaiņode – Taujēns 8/12, Pāvils 8/14, Mickus 6/7, Vārna 4/5, Strēlis 3/6, Laugalis 2/2, Barutis 2/5, Sproģis 1/1.
HK Ogre – Strazdiņš 14/16, Haisa 8/11, Bisters 3/5, Kurmēns 2/3, Zellis 2/4, Grunde 1/1, Borodovskis 1/2, Lielais 1/2, Batņa 1/2, Smokro 1/3.