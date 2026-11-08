Uzvara Latvijai, pirmie vārti ogrēnietim Osmanim

Spēles ievadā vairāk darba bija Ivaram Punnenovam, kurš vairākkārt tiešām bīstamās epizodēs bija spiests glābt Latvijas izlasi. Mūsu hokejistiem spēles sākuma daļā problēmas sagādāja uzbrukumu ievadīšana un iziešana no savas zonas. Tas mājiniekiem palīdzēja izdarīt lielāku spiedienu.
Arī perioda turpinājumā Harija Vītoliņa vadītā komanda spēles pavedienu nespēja noķert. Latvieši pirmajās 20 minūtēs ļoti pašaizliedzīgi spēlēja aizsardzībā, bloķējot kopumā 12 pretinieku metienus.
Otrās trešdaļas pirmajās sekundēs rezultāts tika atklāts un to izdarīja 19 gadus vecais Bruno Osmanis, kurš pēc Renāra Krastenberga piespēles vārtu priekšā apstrādāja Tobiasu Ančičku.
Šīs spēles pirmā iespēja spēlēt ar viena vīra pārsvaru tika Latvijas izlasei, jo divu minūšu sodu par turēšanu nopelnīja Tomijs Pasanens. Diemžēl Latvijas izlasei šis vairākums izvērtās katastrofāls. Vispirms latvieši iekrita ļoti bīstamā pretuzbrukumā, bet kopējiem centieniem Punnenova vārtus atstāja neieņemtus. Ar to gan briesmas pie Latvijas vārtiem nebeidzās, jo mūsu hokejisti brīdi vēlāk pieļāva kļūdu laukuma vidū, kā rezultātā vienatnē pret Punnenovu aizskrēja Nikolass Haigls un ar atkārtotu metienu pārspēja Latvijas izlases vārtu vīru.
Neveiksmīgais sniegums vairākumā Latvijas izlases apņēmību neietekmēja, jo mirkli brīdi vēlāk rezultāts jau vēstīja 2:1 par labu viesu komandai. Kristiāns Rubīns šajā epizodē izpildīja plaukstas metienu no zilās zonas, bet ripas lidojuma virzienu virzienu pamainīja Kristaps Skrastiņš, kurš vārtu priekšā bija atstāts pilnīgi brīvs.
Sešas minūtes pirms perioda beigām pie darba mazākumā pirmo reizi šovakar bija jāķeras arī Latvijas izlasei. Spēlējot ar viena vīra deficītu, Latvijas izlase savus vārtus nosargāja neieņemtus.
Latvieši noslēdzošo trešdaļu iesāka ar vēl vienu iespēju strādāt vairākumā, bet arī šajā piegājienā neko ievērības cienīgu pie Ančičkas vārtiem izveidot neizdevās.
Vācijas lielā iespēja panākt izlīdzinājumu nāca sešas minūtes pirms pamatlaika beigām, kad divu minūšu sodu nopelnīja Fēlikss Gavars. Šoreiz mājiniekiem pie Punnenova vārtiem tiešām bīstamas epizodes izveidot neizdevās.
Divas minūtes pirms pamatlaika izskaņas Ančička pameta savu cietoksni, kas nozīmēja, ka mājinieki spēlēja ar sešiem laukuma spēlētājiem. Tas cerēto rezultātu Vācijas izlasei nenesa, jo Rodrigo Ābols ātri vien ar metienu no laukuma vidus panāca 3:1, liekot punktu cīņai par uzvaru.
Vācija – Latvija 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)
Vārti: 20:37 Osmanis (Krastenbergs, Rubīns) 0:1, 28:20 Nikolauss Haigls (maz.) 1:1, 31:13 Skrastiņš (Rubīns, Osmanis) 1:2, 58:14 Ābols (Andersons) 1:3.
Metieni: 32:19
Soda minūtes: 4:4
Vārtsargi: Tobiass Ančička – Ivars Punnenovs.