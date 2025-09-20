Sestdiena, 20.09.2025 21:52
Vairāk nekā 700 basketbola bumbu no "Eurobasket" arkas Rīgā ceļos uz 50 skolām Latvijā, tostarp Ogres novadā

Foto: www.rimi.lv
Sadarbībā ar Latvijas Basketbola federāciju un Latvijas Skolu sporta federāciju "Rimi Latvia" septembra izskaņā no īpašās "Eurobasket" instalācijas Esplanādē pēc turnīra Latvijā ziedos vairāk nekā 700 basketbola bumbu Latvijas reģionālajām skolām, lai atbalstītu jauno basketbolistu izaugsmi. Basketbola bumbas tiks aizgādātas pie skolēniem 50 skolās visā Latvijā, tostarp Ogres novadā, informē uzņēmuma pārstāvji.

No 18. augusta līdz 17. septembrim Rīgā, Esplanādē, ikvienam basketbola līdzjutējam bija iespēja pilnveidot savas spēles iemaņas pie "Eurobasket 2025" arkas, kas tika īpaši veidota, godinot basketbola svētku norisi Latvijas galvaspilsētā. Arka bija pildīta ar vairāk nekā 700 oficiālajām basketbola bumbām, kuras pēc tās demontāžas tiks nogādātas uz Daugavpils, Preiļu, Rēzeknes, Jaunpils, Bauskas, Jelgavas, Ventspils, Saldus, Tukuma, Talsu, Rojas, Kandavas, Salaspils, Ogres, Lielvārdes, Kokneses, Madlienas, Ikšķiles, Alūksnes, Valmieras, Rūjienas, Saulkrastu, Siguldas, Valkas un citām Latvijas skolām.

"Basketbols ir sporta veids, kas iedvesmo kustēties, sadarboties un tiekties uz mērķiem, tāpēc mēs vēlamies dot iespēju jauniešiem izbaudīt spēles prieku un turpināt iedzīvināt čempionāta radīto sportisko garu ne tikai galvaspilsētā, bet arī Latvijas reģionos. Basketbola bumbu nokļūšana pie skolēniem arī attālākajos Latvijas reģionos palīdzēs vēl aktīvāk un veselīgāk piepildīt jauniešu ikdienu un iedvesmot jauniem sasniegumiem," stāsta "Rimi Latvia" sabiedrisko attiecību vadītāja Inga Bite.

""Eurobasket 2025" bija nozīmīgs notikums Latvijas sporta dzīvē, un mums ir svarīgi, lai tā atstātās emocijas turpinātu iedvesmot jauno paaudzi. Basketbola bumbas, kas nonāks pie skolēniem, būs lieliska iespēja bērniem ne tikai trenēties un pilnveidoties, bet arī sajusties kā daļai no lielā basketbola stāsta. Jo vairāk bērnu spēlēs, jo plašāks veidosies mūsu nākotnes talantu loks," saka "Eurobasket 2025" direktors Kaspars Cipruss.

"Sporta inventāra pieejamība vienmēr ir bijis viens no izaicinājumiem, sevišķi reģionu skolās. Tāpēc šāds ziedojums ir lielisks atbalsts skolotājiem un treneriem, lai nodarbības kļūtu vēl aizraujošākas un pieejamākas. Tieši mazākā izmēra bumbas, kuras saņemsim, būs noderīgas jaunāko klašu skolēnu pirmajiem mēģinājumiem basketbolā," skaidro Latvijas Skolu sporta federācijas prezidents Andris Lukss.

