Abas komandas pirms piektās savstarpējā tikšanās piedzīvoja zaudējumu. "Ogre", kas aktīvi cīnās par otro vietu turnīra tabulā, atzina "Liepājas" pārākumu savā laukumā (75:98), kamēr "Valmiera Glass/ViA" netika galā ar "Ogres" sīvāko konkurenti - "Ventspili" (65:84). Iepriekšējās četrās komandu savstarpējās spēlēs "Ogre" izcīnījusi uzvaru, bet pēdējā no spēlēm, kas risinājās 6. martā, spēja sagraut valmieriešus viņu laukumā ar 103:77.
Šo spēli labi sāka Ervīns Jonāts, bet tad no viņa stafeti ar pieciem gūtiem punktiem pārņēma Kārlis Apsītis. Tas ļāva mājiniekiem izvirzīties nelielā vadībā (9:6). Līdz pirmās ceturtdaļas vidum ogrēnieši atspēlējās un uz brīdi pārņēma vadību. Valmieras komanda atbildēja ar nelielu izrāvienu, iegūstot četru punktu pārsvaru (17:13). Andre Vokers nepieļāva valmieriešu tālāku izrāvienu, bet Rihards Kuksiks ar precīzu tālmetienu noformēja neizšķirtu pēc 10 spēlētām minūtēm - 22:22.
Otro ceturtdaļu ar trim rezultatīviem uzbrukumiem sāka Renārs Magone. Ogrēnieši turējās vadībā pāris minūtes, kad uzbrukumā iestājās krīze. Edmunds Elksnis ar tālmetienu izvirzīja mājinieku vadībā, bet arī Valmieras komandai ar uzbrukumu realizāciju nesekmējās. Pēc Rinalda Sirsniņa tālmetiena "Ogre" atguva vadību (35:33), bet tad laukuma saimnieki satrieca pretiniekus ar 18:2 izrāvienu. Puslaika pēdējā minūtē Sirsniņš atguva četrus punktus, bet lielajā pārtraukumā pārliecinošā vadībā devās "Valmiera Glass/ViA" - 53:41.
Trešās ceturtdaļas sākumā labi laukumā abos laukuma galos darbojās Vokers, bet pāris minūtes vēlāks Sirsniņš un Dārgais sadeldēja deficītu līdz sešiem punktiem (54:60). Atspēlēšanos ar precīzu tālmetienu nobremzēja Kristers Elksnītis. Ceturtdaļas otrajā pusē ogrēniešiem izdevās pietuvoties piecu punktu atstatumā, bet tālāk jau spēle ritēja līdzīgi. Ogrēnieši pārsvarā guva punktus no soda metiena līnijas, kamēr valmierieši biežāk bija precīzi no spēles, atjaunojot deviņu punktu pārsvaru (70:61). Ceturtdaļu ar precīzu tālmetienu izdevās noslēgt Vokeram, ogrēniešiem gatavojoties turpināt pakaļdzīšanos ceturtajā ceturtdaļā - 66:72.
Spēles izšķirošo nogriezni ar realizētu metienu groza apakšā sāka Rodrigo Būmeisters, bet valmierieši atbildēja ar pieciem punktiem, kas viesiem lika ņemt pārtraukumu (77:68). Turpinājumā mājiniekiem ar punktu gūšanu nesekmējās vairākas minūtes, kas ogrēniešiem ļāva saasināt cīņu par uzvaru (74:77). Īstā cīņa par uzvaru sākās pēdējās trīs minūtēs, kad "Valmiera Glass/ViA" bija vadībā ar 81:79. Pēc Valmieras komandas minūtes pārtraukuma tālmetienu realizēja Apsītis, bet viesi pusotru minūti vēlāk atbildēja ar divām pārtvertām bumbām un četriem viegliem punktiem Dārgā izpildījumā (83:84). Sekoja minūtes pārtraukums, pēc kura valmierieši izpildīja trīs tālmetienus pēc kārtas, bet precīzs bija Elksnis. Sirsniņš spēja atbildēt ar diviem soda metieniem, bet tas arī bija viss. Atlikušajā laikā Valmieras komanda palielināja savu pārsvaru līdz pieciem punktiem un izcīnīja pirmo uzvaru pār "Ogri" šajā sezonā ar rezultātu 90:85.
Uzvarētāju labā pieci spēlētāji guva vismaz 11 punktus, bet rezultatīvākie ar attiecīgi 17 un 16 punktiem bija Kārlis Apsītis un Ervīns Jonāts, kura rēķinā arī 10 atlēkušās bumbas. "Ogres" rindās attiecīgi 24 un 17 punkti, kā arī piecas un deviņas rezultatīvas piespēles Andre Vokeram un Rinaldam Sirsniņam.
"Pafbet" Latvijas un Igaunijas basketbola līga, 14. marts
"Valmiera Glass/ViA" - "Ogre" 90:85 (22:22, 31:19, 19:25, 18:19)
"Valmiera Glass/ViA": Apsītis 17, Jonāts 16 (10 ab), Elksnis 14 (8 rp), Vēveris 13, Ziediņš 11 (6 ab), Liepiņš 6, Engers 6, Dubults 4, Elksnītis 3.
"Ogre": Vokers 24 (5 rp), Sirsniņš 17 (9 rp), Pozņaks 12, Dārgais 12, Magone 9, Antrops 4 Kuksiks 3, Būmeisters 2, Mizis 2, Hāzners.