Otrdiena, 8. marts, 2022 07:27

Valmierā noticis Baltijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām

4. un 5.martā Valmierā notika Baltijas čempionāts telpās U18 un U20 grupām. Latvijas izlasē ar panākumiem startēja arī seši Ogres novada sporta centra audzēkņi.

U18 grupā:

Indra Mackeviča
2.v. 4x400m jauktajā stafetē 3:40,90min;
3.v. 800m 2:20,42min;
5.v. 400m 59,94s (treneris Zigurds Kincis)


Līva Vasioleka
2.v. 4x200m stafetē 1:42m26min (treneris Zigurds Kincis)


Kārlis Stukāns
4.v. 3000m 10:05,28min (treneris Zigurds Kincis)


Nils Meijers
6.v. lodes grūšanā 14,09m (treneris Artūrs Priževoits)


U20 grupā:

Matīss Gržibovskis
1.v. 4x200m stafetē 1:30,41min;
2.v. 4x400m jauktaja stafetē 3:33,02min;
3.v. 400m 49,97s;
4.v. 200m 22,63s (treneri Gints Bitītis / Zigurds Kincis)


Marta Sīviņa
5.v. lodes grūšanā 11,74m (treneris Artūrs Priževoits)

