U18 grupā:
Indra Mackeviča
2.v. 4x400m jauktajā stafetē 3:40,90min;
3.v. 800m 2:20,42min;
5.v. 400m 59,94s (treneris Zigurds Kincis)
Līva Vasioleka
2.v. 4x200m stafetē 1:42m26min (treneris Zigurds Kincis)
Kārlis Stukāns
4.v. 3000m 10:05,28min (treneris Zigurds Kincis)
Nils Meijers
6.v. lodes grūšanā 14,09m (treneris Artūrs Priževoits)
U20 grupā:
Matīss Gržibovskis
1.v. 4x200m stafetē 1:30,41min;
2.v. 4x400m jauktaja stafetē 3:33,02min;
3.v. 400m 49,97s;
4.v. 200m 22,63s (treneri Gints Bitītis / Zigurds Kincis)
Marta Sīviņa
5.v. lodes grūšanā 11,74m (treneris Artūrs Priževoits)