Trešdien Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" izbraukumā izcīnīja uzvaru pār "Ogri". "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" viesu lomā ar rezultātu 87:81 (21:23, 26:14, 17:22, 23:22) pārspēja "Ogri".

Uzvarētāju vienībā 22 punktus guva Jānis Kaufmanis, kamēr Klāvs Dubults pievienoja 16 punktus un astoņas atlēkušās bumbas.

Mājinieku labā Uģis Pinete guva 16 punktus, un ar vēl 15 gūtajiem punktiem izcēlās Mats Juciks.


LIBL pamatturnīrā komandas līdz 20.martam aizvadīs divu apļu turnīru. Astoņas labākās piedalīsies ceturtdaļfināla sērijās, uzvarētājus noskaidrojot divu spēļu summā. LIBL čempionus paredzēts noskaidrot finālčetrinieka turnīrā. Savukārt sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.

LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".

