Lai arī rezultāti uz tablo rāda teju neapstrīdamu Ogres komandas dominanci, Arnis Lisovskis uzsver – ceļš līdz uzvarai nebija vienkāršs, jo katra spēle prasīja maksimālu koncentrēšanos un kopīgu komandas darbu līdz pēdējai minūtei. «Emocijas pēc triumfa bija ļoti labas – gājām uz konkrētu mērķi un to arī sasniedzām,» stāsta vārtsargs. «Uzvarējām visas četras spēles, bet tās nebija vieglas pastaigas. Katrs mačs bija citādāks, un visi aizritēja gana sīvi. Sākām mierīgi, pakāpeniski ieejot spēlē, un tad soli pa solim tikām galā ar pretinieku spiedienu. No malas varbūt izskatās vienkāršāk, bet laukumā katrā epizodē bija jāstrādā ar pilnu atdevi.»
Arnis Lisovskis uzskata, ka panākuma pamatā bija komandas saliedētība un dažādu spēlētāju spēja «izšaut» izšķirošos brīžos, nevis paļaušanās uz vienu līderi: «Mums bija spēcīgs sastāvs, un katrs spēlētājs deva savu ieguldījumu. Nebija tā, ka visu galveno darbu allaž paveic pāris vadošie spēlētāji – kādā spēlē labāk nospēlē viens, nākamajā cits. Tieši sastāva sabalansētība un savstarpējā sapratne arī deva rezultātu. Katrs bija savā vietā un īstajā brīdī izdarīja to, kas nepieciešams komandai.»
Panākums sākas pie saviem vārtiem
Arnis Lisovskis labi apzinās, ka stabils sniegums vārtos dod pārliecību visai komandai un ļauj drosmīgāk spēlēt uzbrukumā. Viņš uzskata, ka aizvadītajā turnīrā arī pats nospēlējis labi un veiksmīgi ticis galā ar saviem pienākumiem. «Jāņem vērā arī fakts, ka traumas dēļ kopš pagājušā gada oktobra biju ārpus aprites un pirms turnīra aizvadīju tikai vienu treniņu ar komandu,» norāda florbolists. «Bet sajūtas bija labas – radās pārliecība, ka esmu pareizajā vietā un laikā. Arī fiziskā forma bija optimāla, pastāvīgi jutos teicamā tonusā un kondīcijā. Pietika gan asuma, gan spēka, un arī veselība nepievīla. Varēju aizvadīt visas spēles bez lielām kļūdām un kopumā ar savu sniegumu esmu apmierināts.»
Sporta spēļu līdzjutēji bieži mēdz teikt, ka vārtsargs ir puse no komandas. Arnis Lisovskis šim apgalvojumam piekrīt tikai daļēji, taču nenoliedz, ka vārtsarga loma ir ļoti būtiska: «Ja tev spēle nepadodas, piemēram, gadās ielaist vārtus vienkāršās situācijās jeb iekrīt tā dēvētie taurenīši, komandai uzreiz rodas nedrošība. Bet, ja tu stabili darbojies vārtos un parādi, ka aizmugure ir droša, spēlētāji var vairāk riskēt, iet uz priekšu un spēlēt savu spēli. Man šajā turnīrā bija svarīgi tieši tas – dot komandai pārliecību, ka vārtos viss ir kārtībā.»
Florbolu spēlē jau 23 gadus
Aizraušanās ar florbolu Arnim Lisovskim nāk jau no skolas laikiem. «Es sāku spēlēt 2003. gadā, kad mācījos Ropažu vidusskolas sestajā klasē,» stāsta vārtsargs. «Tolaik skolā ieradās sporta skolotājs Edgars Mednis, kurš aktīvi popularizēja florbolu, un es arī pamēģināju. Man ļoti patika hokejs, bet nebija iespēju to spēlēt, tāpēc izvēlējos tam radniecīgo florbolu. Sākumā spēlēju kā aizsargs, bet pēc kāda laika mani ieinteresēja vārtsarga pozīcija. Pirmie mēneši nebija īpaši veiksmīgi, bet darba gaitā apguvu dažādas nianses, pamazām kļuvu stabilāks un sapratu, ka tieši vārti ir mana vieta.»
Gadu gaitā sportists uzkrājis spēļu pieredzi dažādos līmeņos – augstākais sasniegums bijusi spēlēšana Ogres komandas sastāvā Latvijas čempionāta 1. līgā, kur pērn tika izcīnītas bronzas medaļas. «Lielāko daļu laika esmu spēlējis 2. līgā un dažādos turnīros gan Latvijā, gan ārpus tās. Katrs šāds turnīrs palīdz augt kā spēlētājam,» piebilst Arnis Lisovskis.
Pieredze ļauj darboties efektīvāk
Vārtsarga karjerā uzkrātās zināšanas pamazām mainījušas arī spēles uztveri. Ja jaunībā parasti dominē ātrums un impulss, tad meistarību ilgāk slīpējušie florbolisti spēlē pārdomātāk. «Ar gadiem tu vairs neskrien un nelec uz katru bumbu,» saka Arnis Lisovskis. «Tu sāc lasīt spēli, paredzēt situācijas. Varbūt no malas izskatās, ka esi lēnāks, bet patiesībā vienkārši dari mazāk lieku kustību. Tu jau redzi, kā attīstīsies uzbrukums, galvā izspēlē vairākus variantus. Pieredze šajā pozīcijā ir ļoti svarīga – tā dod stabilitāti.»
Viņš piebilst, ka vārtsarga spēlē vienmēr jāspēj apvienot gan optimālu pozicionālu izvēli, gan reakciju: «Tas nozīmē – jābūt pareizajā vietā, bet tajā pašā laikā jāreaģē uz neparedzamām situācijām. Florbols ir ļoti dinamisks sporta veids, un bieži vien bumbiņa pēc rikošeta maina virzienu pēdējā brīdī. Tad jāspēj ātri pielāgoties un izglābt situāciju.»
Atgriešanās un vēlme turpināt
Pēdējais gads sportistam nebija viegls – savainojums lika paņemt pauzi, tomēr doma par atgriešanos nepazuda. «Pagājušajā gadā guvu traumu, un nācās apstāties,» skaidro Arnis Lisovskis. «Negribēju atgriezties sezonas vidū vai beigās, tāpēc nolēmu nesteigties – sakārtot veselību un atsākt no jauna. Tagad šis bija pirmais turnīrs pēc pārtraukuma un esmu atpakaļ apritē.»
Florbola vārtsargs atzīst, ka sports viņam ir asinīs, tāpēc nevar tā vienkārši aiziet. Galvenais dzinulis ir joprojām jūtamais izsalkums pēc spēles un uzvarām, iekšējā vēlme sasniegt vēl kaut ko, paskatīties, cik tālu var tikt. Tāpēc viņš ir nolēmis, ka spēlēs tik ilgi, cik ļaus veselība un dzīve kopumā.