Trešdiena, 29. aprīlis, 2026 08:30

Vecāki pilnveido zināšanas par sportisko jauniešu uzturu

Oveselība/OgreNet
Foto: Ogres novads
23. un 24.aprīlī Oveselība telpās norisinājās nodarbības Ogres novada sporta centra (ONSC) audzēkņu vecākiem, kurās sarunā ar sertificētu uztura speciālisti Elīzu Madaru Treiju tika apskatīta jauniešu uztura nozīme sportā un ikdienā.

Nodarbību laikā vecāki tika iepazīstināti ar audzēkņu atgriezeniskās saites apkopojumu, kas balstīts uz 311 jauniešu viedokļiem pēc Oveselība organizētajām nodarbībām “Uzturs fiziski aktīva jaunieša ikdienā”, kas norisinājās laika periodā no 2026. gada 21. janvāra līdz 19. martam.

Vecāki uzzināja:

  • kā uzturs palīdz sasniegt labākus sportiskos rezultātus un veicina labsajūtu?
  • ko un kad pusaudzim un jaunietim ēst pirms treniņiem un sacensībām optimālai enerģijai un izturībai?
  • ko jaunieši iemācījušies un kādas prasmes apguvuši par sabalansētu uzturu Oveselība nodarbību laikā
  • kuras tēmas viņiem šķitušas visaktuālākās
  • kādus uzlabojumus jaunieši plāno ieviest savā ikdienā pēc nodarbībām
  • kādas vērtīgas atziņas viņi guvuši un par ko vēlētos uzzināt vairāk saistībā ar sporta uzturu

Nodarbību laikā tika uzklausīti arī vecāki, viņu ierosinājumi, tika pārrunāts, kā praktiski atbalstīt jauniešu uztura paradumus mājās, kā arī tika diskutēts par iespējām papildināt nodarbību saturu nākotnē.

Vecāku iesaiste un atbalsts ģimenē ir būtisks priekšnoteikums, lai jauniešu iegūtās zināšanas kļūtu par ikdienas paradumiem un veicinātu viņu sportisko sniegumu ilgtermiņā, norāda Oveselība. 

