Dueļa ievadā ogrēniešu rindās visdedzīgāk uzbruka Kaspars Bērziņš, Reinis Avotiņš un Kanādas spēlētājs Džastins Todžare. Pirmajam pirmie metieni lāgā neizdevās, toties precīzāk meta Avotiņš. 40 gadīgais Bērzs pēc dažām minūtēm atelpā gan atgriezās laukumā un otrajā ceturksnī ātri vien sakrāja deviņus punktus.
Pirmajā puslaikā pārsvars ilgi neturējās kādas vienības tvērienā, toties pēc lielā pārtraukuma ilgāku brīdi priekšgalā tika mājinieki. Šī vadības reize gan bija ilgāka, tomēr apjoms nebija Ogrei pārāk bīstams – vairākkārt tika sasniegts +5. Viesiem ar ukraiņa Anatolija Šundela un Avotiņa veiktu sešu punktu izrāvienu izdevās no 52:57 tikt līdz 58:57.
Pērnavieši pretiniekiem izšķirošu triecienu deva pamatlaika pēdējās sešās minūtēs, kad laukuma saimnieku ārzemnieki kaldināja 16:2 atrāvienu.
Uzvarētājiem 21 punkts, astoņas rezultatīvas piespēles un sešas izprovocētas piezīmes amerikānim Devinam Lī Harisam, 17 iemeta Gregors Ilvess, bet 15 punkti zviedram Rikardam Arvidsonam.
Četru uzvaru virkni neturpinājušās Ogres vienības labā 15 punkti Avotiņam.
Ogrēniešiem nākamajās desmit dienās Latvijas kausa ceturtdaļfināla kaujas pret Ventspili, bet to starpā – jāuzņem “Keila Coolbet”.
“Pērnava” – “Ogre” 85:71 (20:18, 19:23, 23:20, 23:10)
Pērnava: Hariss 21 (4 atl.b., 8 rez.p., 4 pārtv.b., 6 izprov. piez.), Ilvess 17 (5 atl.b.), Arvidsons 15, A. Džonsons 12 (5 piez.), Hints 7 (11 atl.b., 4 rez.p., 4 pārtv.b.), Juhansons 5 (5 piez.), Āvs 4, Sonntaks 4.
Ogre: Avotiņš 15 (6 izprov. piez.), Ndžoks-Todžare 12 (8 atl.b.), Apsītis 11, K. Bērziņš 9 (5 atl.b.), Kampuss 9 (4 atl.b., 5 kļ., 4 piez.), Dārgais 7 (11 atl.b.), Šundels 6, Nelsons 2 (4 kļ.).