-Pirmajā ceturksnī komandas apmainījās izrāvieniem. Uz "Ogres" 10:0 (13:9) rīdzinieki atbildēja ar 11 punktiem pēc kārtas un izrāvienu 19:1 (28:14), no spēles neielaižot gandrīz deviņarpus minūtes. VEF iniciatīvu un vadību vairs neatdeva.
-VEF Latvijas-Igaunijas līgā izcīnīja divpadsmito uzvaru pēc kārtas un šosezon, ieskaitot arī kausu, uzvarējusi visās deviņās spēlēs pret Latvijas komandām.
-"Ogre" līdz šai nedēļai piecās mājas spēlēs bija izcīnījusi piecas uzvaras, taču šonedēļ savā laukumā zaudēja abos mačos - arī "Ventspilij" (69:78).
-Pie reta goda doties "Ogres" starta pieciniekā tika Prentiss Niksons, Pauļus Poška un Jānis Pozņaks, bet pieteikumā nebija Riharda Zēberga un Nika Jansona. VEF rindās atgriezās Iļja Gromovs.
- VEF nākamnedēļ uzņems Rakveres "Tarvas" (ceturtdien) un "Liepāju" (sestdien), bet "Ogre" sestdien viesosies pie "Viimsi".
Ogre – VEF Rīga 59:83 (14:23, 19:21, 8:21, 18:18)