Ceturtdiena, 09.10.2025 23:38
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:38
Elga, Elgars, Helga
Svētdiena, 30. janvāris, 2022 16:28

VEF grauj Ogrē

sportacentrs.com
VEF grauj Ogrē
Svētdiena, 30. janvāris, 2022 16:28

VEF grauj Ogrē

sportacentrs.com

"Pafbet" Latvijas-Igaunijas basketbola līgas līderpozīcijā nostiprinājjusies "VEF Rīga", kas izbraukumā ar rezultātu 83:59 sagrāva pagājušās sezonas bronzas medaļnieci "Ogri"

-Pirmajā ceturksnī komandas apmainījās izrāvieniem. Uz "Ogres" 10:0 (13:9) rīdzinieki atbildēja ar 11 punktiem pēc kārtas un izrāvienu 19:1 (28:14), no spēles neielaižot gandrīz deviņarpus minūtes. VEF iniciatīvu un vadību vairs neatdeva.

-VEF Latvijas-Igaunijas līgā izcīnīja divpadsmito uzvaru pēc kārtas un šosezon, ieskaitot arī kausu, uzvarējusi visās deviņās spēlēs pret Latvijas komandām.

-"Ogre" līdz šai nedēļai piecās mājas spēlēs bija izcīnījusi piecas uzvaras, taču šonedēļ savā laukumā zaudēja abos mačos - arī "Ventspilij" (69:78).

-Pie reta goda doties "Ogres" starta pieciniekā tika Prentiss Niksons, Pauļus Poška un Jānis Pozņaks, bet pieteikumā nebija Riharda Zēberga un Nika Jansona. VEF rindās atgriezās Iļja Gromovs.

- VEF nākamnedēļ uzņems Rakveres "Tarvas" (ceturtdien) un "Liepāju" (sestdien), bet "Ogre" sestdien viesosies pie "Viimsi".

Ogre – VEF Rīga 59:83 (14:23, 19:21, 8:21, 18:18)

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?