"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džeilens Railijs, 20 punkti bija Ronam Karijam, 18 punktus guva Aleksanders Madsens, pa 14 punktiem bija Artim Atem un Kristeram Zorikam, bet 12 punktus guva un sešas atlēkušās bumbas izcīnīja Reišons Hemondss.
"Ogres" komandai deviņus punktus guva Jānis Antrops.
Pirmajā ceturtdaļā ogrēnieši saskārās ar problēmām uzbrukumā un realizēja vien trīs metienus no spēles, kas "VEF Rīga" komandai pirmās desmit minūtes ļāva uzvarēt ar rezultātu 26:9. Otrajā nogrieznī "Ogre" nedaudz uzlaboja savu rezultativitāti, taču nespēja apturēt pretiniekus un nonāca vēl lielākos iedzinējos. Puslaika pārtraukumā "VEF Rīga" devās ar 29 punktu pārsvaru - 57:28.
Spēles trešajā ceturksnī "Ogre" vienīgo metienu no spēles realizēja 23 sekundes pirms ceturtdaļas beigām, kad Ojārs Bērziņš realizēja tālmetienu. Mača noslēdzošās desmit minūtes aizritēja nepiespiestā cīņā un "VEF Rīga" svinēja pārliecinošu uzvaru.
Svētdien pusfināla zaudētāji plkst.14 cīnīsies par bronzas godalgām, bet uzvarētāji plkst.17 spēkosies par čempiontitulu.
LIBL pamatturnīrā komandas aizvadīja divu apļu turnīru. Astoņas labākās iekļuva ceturtdaļfinālā. LIBL čempioni tiks noskaidroti finālčetrinieka turnīrā.
Sezonu noslēgs Latvijas un Igaunijas čempionātu izslēgšanas spēles.
Latvijas meistarsacīkstēs "VEF Rīga" un "Ventspils" garantējušas vietu pusfinālā, bet ceturtdaļfināla sērijās līdz trim uzvarām spēlēs "Ogre" pret "Liepāju" un "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" pret "Latvijas Universitāti".
LIBL čempionātā 2021./22.gada sezonā piedalās 14 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī astoņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev", "TalTech"/"Optibet" un Hābnēmes "Viimsi".