Svētdien rīdzinieki finālā spēkosies ar Tallinas "Kalev"/"Cramo" vai Raplas "Avis Utilitas".
"VEF Rīga" komandā rezultatīvākais ar 24 punktiem bija Kails Olmens, 15 punktus guva Aizija Pinjeiro, 11 punkti bija Aigaram Šķēlem, bet deviņi punkti un 11 atlēkušās bumbas - Maiklam Kaizeram.
"Ogres" vienības rindās 23 punktus guva Andrē Volkers, 16 punktus sakrāja Rihards Kuksiks, 13 punktus guva Rinalds Sirsniņš, bet ar 12 punktiem piebalsoja Jānis Pozņaks.
Spēles pirmajā puslaikā abas komandas uzbruka ar labu precizitāti no distances, katrai iemetot pa septiņiem tālmetieniem. Lielākais pārsvars bija rīdziniekiem, kuri pirmajā ceturtdaļā pēc neliela izrāviena bija panākuši septiņu punktu handikapu, bet pēc pirmajām 20 minūtēs komandas šķīra vien divi punkti - 43:41 "VEF Rīga" labā.
Trešās ceturtdaļas viducī pēc Andrē Volkera tālmetiena "Ogre" pārņēma vadību spēlē, taču ilgi to nenoturēja. Dueļa ceturtais ceturksnis iesākās spraigā cīņā par vadību, bet tā vidū Riharda Kuksika "trejacis" deva ogrēniešiem plus četrus punktus (81:77).
Trīs minūtes pirms pamatlaika beigām Uģis Pineta realizēja divus soda metienus un "Ogres" pārsvars pieauga līdz sešiem punktiem, bet otrā laukuma galā Arta Ates iemestais tālmetiens to sadzēsa uz pusi (85:82). Turpmākajās divās minūtēs uzbrukumi bija bez rezultatīva noslēguma, bet 72 sekundes pirms finālsvilpes aiz perimetra nekļūdīgs bija Kails Olmens - 85:85.
Pamatlaika pēdējā minūtē pa vienam soda metienam realizēja Aizija Pinjeiro un Olmens, kas "VEF Rīga" komandai deva divu punktu pārsvaru. Rinaldam Sirsniņam bija iespēja panākt neizšķirtu, taču viņš nerealizēja abus savus brīvmetienus, bet pēc tam pretinieku rindās divreiz kļūdījās arī Maikls Kaizers.
18 sekundes pirms finālsvilpes Aleksandrs Madsens realizēja vienu no diviem "sodiņiem", bet atbildes uzbrukumā ogrēnieši nespēja izraut neizšķirtu. Punktu spēlei pielika Kristers Zoriks, kurš četras sekundes pirms pamatlaika beigām bija precīzs no soda metienu līnijas.
Latvijas komandu grupā "VEF Rīga" izcīnīja pirmo vietu ar 23 uzvarām 25 spēlēs, bet ar 14 uzvarām trešā finišēja "Ogre".
"VEF Rīga" pārliecinoši aizvadīja visu turnīru, panākumu izcīnīdama arī pēdējās 11 spēlēs. LIBL "vefieši" nav zaudējuši kopš 16.janvāra, kad mājās ar 77:83 piekāpās "Liepājai", kas finālsešiniekā neiekļuva. Pa vidum bija arī pieredzes krāšana Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas turnīrā, iekļūstot otrajā grupu turnīrā.
Tikmēr "Ogres" komandas mehānisms labāk darbojās sezonās sākumā un beigās sāka "ķerties", pēdējās sešās pamatturnīra cīņās piedzīvojot piecus zaudējumus.
"VEF Rīga" kā pamatturnīra uzvarētāja no ceturtdaļfināla bija atbrīvota, bet "Ogre" ar 77:68 pārspēja "Parnu Sadam".
Ogre" šosezon var lepoties ar vienu uzvaru pret "VEF Rīga", 17.decembrī mājās uzvarot ar 72:58 un sagādājot pretiniekiem vienu no diviem zaudējumiem pamatturnīrā. Pārējās spēlēs ar 81:63, 83:76, 97:76 un 89:81 panākumu svinēja rīdzinieki.
"VEF Rīga" ir pašreizējā vicečempione, 2019.gada pavasarī finālā ar 80:102 piekāpjoties "Ventspilij", kas savas pilnvaras nolika jau ceturtdien ceturtdaļfinālā.
Tikmēr "Ogre" pirms diviem gadiem sagādāja pārsteigumu, sīvi cīnīdamās gan pusfinālā ar "Ventspili", gan cīņā ar "Kalev"/"Cramo", ieņemot ceturto vietu.
"Vefiešiem" līderu lomu spēlē ārzemnieki. Kails Olmens vidēji mačā pamatturnīrā guva 15,3 punktus, izcīnīja 3,6 bumbas zem groziem un partneriem atvēlēja 4,8 rezultatīvas piespēles. FIBA Čempionu līgas labāko aizsardzības spēlētāju simboliskajā izlasē ievēlētais Maikls Kaizers ir guvis 12,7 punktus, izcīnījis 6,9 atlēkušās bumbas un bloķējis divus pretinieku metienus, bet Aizeja Pinjeiro 10,4 punktiem ir pievienojis 5,6 atlēkušās bumbas. Labākais no latviešu basketbolistiem ir Aigars Šķēle, kurš guvis 10,7 punktus un 4,4 reizes rezultatīvi piespēlējis, bet deviņi punkti mačā Kristeram Zorikam.
Ieskaitot ceturtdaļfinālu, Ogres komandā Andrē Volkers vidēji mačā guvis 16 punktus, Rihards Kuksiks, kurš pievienojās sezonas otrajā pusē, - 12,9 punktus, Kristaps Dārgais 12,4 punktiem pievienojis 8,9 atlēkušās bumbas, Uģim Pinetem 10,3 punkti, bet Rinalds Sirsniņš 10 punktiem pievienojis piecas rezultatīvas piespēles.
Šī mača uzvarētāja svētdien tiksies ar Roberta Freimaņa pārstāvētās Raplas "Avis Utilitas" un Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenētās un Jāņa Kaufmaņa pārstāvētās Tallinas "Kalev"/"Cramo" dueļa uzvarētāju.
Šis mačs Olimpiskajā sporta centrā sestdien sāksies plkst.20. Arī šo spēli tiešraidē translēs televīzijas kanāls "Best4Sport".
Pamatturnīrā labāk veicās Tallinas klubam, kurš bija pirmais Igaunijas klubu vērtējumā ar 21 uzvaru 23 spēlēs, kamēr Raplas vienība ar 13 panākumiem 24 cīņās bija trešā.
Raplas klubs ceturtdaļfinālā apspēlēja "Ventspili" ar 79:69.
Sezonas laikā labāk no latviešiem ir veicies Freimanim, kurš vidēji mačā guvis 13,5 punktus un ar astoņām atlēkušajām bumbām ir komandas labākais cīnītājs zem groziem. Kaufmanis talliniešu rindās guvis 7,4 punktus spēlē.
Spēles norisinās Olimpiskajā sporta centrā tā sauktajā burbuļa formātā.
Ceturtdaļfināli paredzēti 8.aprīlī, pusfināli - 10.aprīlī un medaļu spēles - 11.aprīlī.
Latvijas komandu grupā 25 spēlēs pirmo vietu ar 23 uzvarām izcīnīja "VEF Rīga", ar 15 uzvarām finišēja "Ventspils", ar 14 panākumiem - "Ogre". 12 uzvaras izcīnīja "Liepāja", septiņas - "Valmiera Glass"/ViA komanda, bet četri panākumi tika "Latvijas Universitātes" vienībai.
Pirms sezonas apstiprinātais kalendārs paredzēja, ka līdz 6.decembrim katras valsts komandas spēlēs tikai savā starpā, bet sezonas turpinājumā notiks starpvalstu spēles. Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju reģionā, līgas valde nolēma pamatturnīru izspēlēt abās valstīs atsevišķi.
Pēc diviem atsevišķiem turnīriem Latvijas un Igaunijas grupās pa trim labākajām katras valsts komandām ieguva tiesības spēlēt LIBL finālturnīrā.
LIBL čempionātā 2020./21.gada sezonā piedalās 13 komandas - sešas Latvijas vienības - "VEF Rīga", "Ogre", "Ventspils", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola", "Latvijas Universitāte" un "Liepāja", kā arī septiņas Igaunijas komandas - Tallinas "Kalev"/"Cramo", Raplas "Avis Utilitas", "Parnu Sadam", "Tartu Universitāte", Rakveres "Tarvas", Tallinas "Kalev"/TLU un "TalTech".
Pirmajā Latvijas un Igaunijas apvienotās līgas turnīrā 2018./2019.gada sezonā 15 komandu konkurencē gan pamatturnīrā, gan "Final 4" uzvarēja "Ventspils", bet 2019./2020.gada sezona palika nepabeigta, Covid-19 pandēmijas dēļ pārtrauktajā pamatturnīrā pirmo vietu ieņemot "VEF Rīga", otro - "Ogrei", trešo - Tallinas Kalev"/"Cramo" un ceturto - "Ventspilij".