Galvaspilsētas komandā ar 30 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Kails Olmens, kurš pirms spēles saņēma aizvadītā mēneša LIBL čempionāta vērtīgākā spēlētāja balvu Latvijas komandu grupas vērtējumā. Vēl 16 punktus un sešas piespēles nopelnīja Kristers Zoriks, bet Verners Kohs nopelnīja 13 punktus.
"Ogres" komandā 18 punkti Andrē Terelam Volkeram, par vienu mazāk iemeta Kristaps Dārgais, kuram arī astoņas bumbas zem groziem, kamēr 14 punktus iemeta Rihards Kuksiks.
Spēli apņēmīgāk iesāka viesi, kuru rindās pirmajās divās minūtēs spoži uzspīdēja Kristaps Dārgais, basketbolistam vienpersoniski spējot panākt 6:0. "VEF Rīga" komandā pirmos punktus pēc teju trim spēlētām minūtēm guva Kails Olmens, viņam realizējot tālmetienu (3:8). Ceturtdaļas vidū pēc Kristera Zorika divpunktu metiena starpība saruka līdz -2 (9:11), bet Šauļa Kulvieša divi pēc kārtas iemestie "trejači" divas minūtes līdz ceturtdaļas beigām izlīdzināja rezultātu - 18:18. Pirmās desmit minūtes noslēdzās par labu "Ogrei" - 26:22.
Zoriks otro ceturtdaļu sāka ar diviem gūtiem punktiem, bet nākamos punktus mājinieki nopelnīja vien ceturtdaļas vidū, kad Olmens bija precīzs no tālienes (27:28). Neilgi pēc tam Olmens vēl divus punktus guva no soda metienu līnijas, bet Verners Kohs realizēja tālmetienu, rīdziniekiem pārņemot vadību - 32:28. Nepilnu minūti līdz puslaika beigām Arta Ates divpunktu metiens panāca +9 (44:35) un šādu pārsvaru izdevās noturēt arī līdz otrā puslaika beigām (46:37).
Jāņa Antropa trīs punktu vērtais metiens trešās trešdaļas pirmajā minūtē ogrēniešiem ļāva pietuvoties līdz -4 (42:46), bet Andrē Terels Volkers ar vēl vienu tālmetienu panāca -1. Rinalds Sirsniņš uz brīdi vadībā izvirzīja "Ogri" (48:46), kas viesiem īsi pēc tam izdevās vēlreiz. Ceturtās minūtes beigās Ate no tālienes vēlreiz vadībā izvirzīja mājiniekus - 51:50. Nākamajās divās minūtes mājinieku pārsvars jau pieauga līdz desmit punktiem (60:50) un uz brīdi izdevās panākt arī +13, taču 30 spēlētas minūtes noslēdzās ar rezultātu 69:58.
Pēdējā ceturtdaļā pēc trim spēlētām minūtēm Olmenam ar tālmetienu izdevās panākt 80:64, kas tobrīd bija lielākais mājinieku pārsvars visā spēlē. Ceturtdaļas vidū viesi starpību bija nedaudz sadeldējuši (69:80), tomēr iepriekš zaudēto līdz finālsvilpei neizdevās atspēlēt, "Ogrei" piedzīvojot zaudējumu ar 76:97.
Rīdzinieki LIBL čempionātā pēdējo spēli aizvadīja pirms nedēļas, kad ar 85:74 uzvarēja "Liepāju". Trešdien "vefieši" Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas otrā posma trešajā spēlē ar 64:77 piekāpās Tenerifes "Lenovo", bet vēl iepriekš šajā turnīrā papildlaikā ar 75:76 zaudēts Burgosas "San Pablo", savukārt Aleksandrovacas "Igokea" bija pārāka ar 91:75.
Ogrēniešiem sezonas izskaņa nav bijusi pārlieku sekmīga, jo pēdējās piecās spēlēs izdevies izcīnīt vien divas uzvaras. Pēdējā duelī ar 85:90 zaudēts "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), bet vēl iepriekš ar 75:98 atzīts liepājnieku pārspēks.
Zīmīgi, ka pirms diviem augstāk minētajiem zaudējumiem, ogrēnieši šīs pašas komandas uzvarēja ar attiecīgi 103:77 un 91:72.
Šosezon abas komandas savā starpā tikušās trīsreiz, divās no tām uzvaru svinot "VEF Rīga". Pēdējā savstarpējā mačā pārāka ar 72:58 bija "Ogre", bet "VEF Rīga" pirmās divas cīņas uzvarēja ar 81:63 un 83:76.
Andrē Terels Volkers ar vidēji spēlē gūtiem 15,95 punktiem ir rezultatīvākais "Ogres" spēlētājs, bet Rīgas komandā Kails Olmens caurmērā izcēlies ar 15,40 punktiem.