Foto: Veiksmīgi aizvadīts “OGRE OPEN 2024” galda tenisa turnīrs

Turnīra mērķis ir popularizēt galda tenisu Ogres novada iedzīvotāju vidū, celt spēlētāju meistarības līmeni un noskaidrot labākos novada galda tenisistus dažādās vecuma grupās.

Neskatoties uz to, ka sacensības norisinājās pirmo reizi, tās guva lielu atsaucību iedzīvotāju vidū. Dalībai turnīrā bija pieteicies 51 spēlētājs vecuma amplitūdā no 9 līdz 96 gadu vecumam. Vairums no viņiem bija Ogres novada iedzīvotāji.

Turnīrā spēlētāji sacentās 8 vecuma grupās:

U12 (zēni un meitenes līdz 12 gadu vecumam);

U17 (no 13 līdz 17 gadus vecas meitenes un zēni);

25+ (no 25 līdz 39 gadiem vīrieši un sievietes);

40+ (no 40 līdz 59 gadiem vīrieši un sievietes);

60+ (60 gadi un vecāki vīrieši un sievietes);

75+ (75 gadi un vecāki dalībnieki);

OPEN (personas ar īpašām vajadzībām);

PRO (viesspēlētāji, kas nav Ogres novada iedzīvotāji, kā arī TOP 50Latvijas galda tenisa federācijas (LGTF)ranga spēlētāji).

Vienā no viskuplāk pārstāvētajām grupām U-12 pārliecinoši ar 2:0 pārspējot savus pretiniekus visās spēlēs, uzvaru izcīnīja Kristiāns Bārs no Ciemupes, bet U-17 grupā uzvaru guva Kristiāna vecākais brālis Adriāns Bārs.

40+ grupā, kur bija pieteikušies visvairāk dalībnieku, uzvarēja vietējais ogrēnietis Andrejs Ignatjevs, bet U25+ grupā 1. vieta Lindai Grasmanei.

Atzinīgu spēles sniegumu rādīja personas ar īpašām vajadzībām. OPEN grupā 1. vietu izcīnīja Sanda Erbsa, aiz sevis atstājot Jāni Maļinovski un Sandas audzēkni Valteru Voicišu.

60+ grupā zelta medaļa - Jurim Pivoram no Rembates, bet ogrēnietei un galda tenisa entuziastei Irēnai Žilinskai šoreiz sudrabs.

75+ grupā 1. vieta Česlavam Salcevičam (Rembate), bet PRO grupā zeltu uz mājām aizveda Ervīns Kārkliņš no Kuldīgas novada.

Biedrība “A- PROJEKTI” pateicas visiem turnīra dalībniekiem un cer, ka arī turpmāk būs iespēja organizēt šāda veida sacensības mūsu novada iedzīvotājiem.

Informāciju sagatavoja biedrība “A-PROJEKTI”