MTB XCO krosa sacensību skaits Latvijā pēdējo gadu garumā ir samazinājies. Lai to labotu, Latvijas Riteņbraukšanas federācijas, posmu organizatori un veikals “VeloExpress” ir apvienojuši spēkus jaunam Latvijas kausa seriālam, kas plānots četros posmos Ogrē, Daugavpilī, Carnikavā un Siguldā.
Sezonas lielais starts tiks dots jau šīs nedēļas svētdienā, 1. maijā. Armanda Pivora un citu Ogres, kā arī Ikšķiles entuziastu vadībā dabas parkā “Ogres Zilie kalni” laika gaitā ir attīstīta un pilnveidota XCO krosa trase. Nu tā ir kļuvusi par dinamiskāko un aizraujošāko Latvijā. Pastāvi, ne pārāk gari kāpumi, tehniski nobraucieni, pārdomāti tramplīni, virāžas un citi dabīgie, kā arī mākslīgie šķēršļi.
“VeloExpress” Latvijas kausa MTB XCO krosā Ogres posms risināsies visas dienas garumā. Starta un finiša zona atradīsies aktīvās atpūtas laukumā pie Dubkalnu karjera. Nokļūšanai no Tīnūžu vai Ogres puses organizatori aicina izmantot ceļu, kas ved gar Kalnāju kapiem.
Kā pirmie distancē pulksten 11:00 dosies jauniešu U16 puišu un meiteņu grupu, U14 puišu un meiteņu grupu, meiteņu U18, kā arī master5+ senioru un Master1 + dāmu grupu braucēji. U16 grupas puiši veiks trīs apļus, bet pārējiem šī brauciena dalībniekiem būs jāveic divi 4,2 kilometru garie apļi.
Otrajā braucienā, kas startēs ne ātrāk kā pulksten 12:10 distancē dosies elites, CFA un U23 grupu braucējas, kā arī Master1, Master2, Master3, Master4 un Master5 grupu braucēji. Dāmas un Master 1. – 3. grupas braucējiem priekšā četri apļi, kamēr Master4 – 5 grupām trīs apļi.
Diena tiks noslēgta ar ļoti jaudīgo elites/ U23, U18 puišu, CFA un Master1 grupu braucienu. Dalībnieku vidū būs virkne Latvijas un Lietuvas labāko braucēju. To vidū arī Māris Bogdanovičs, Lauris Purniņš un daudzi citi. Elites/U23 vīrus sagaida seši, kamēr U18 puišu, CFA un Master1 braucējus pieci apļi.
Lai veicinātu komandu un klubu veidošanos un jauno braucēju iekļaušanu tajās, organizatori lēmuši par jaunu formātu. Komandu ieskaitē tiks vērtēti divi labākie pieaugušo virs U18 un divi labākie jaunatnes grupu līdz U18 sportisti.
Reģistrācija vēl turpinās Latvijas Riteņbraukšanas federācijas mājaslapā lrf.lv. Tur pieejams arī nolikums un cita informācija. Dalībnieki sacentīsies par organizatoru sarūpētājām balvām. Tāpat notiks arī ļoti vērtīgu balvu izloze loterijā. Balvas sarūpējuši “VeloExpress” un “Garmin”.