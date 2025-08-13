Veloizbrauciens pa Tomes apkārtni 6. septembrī

Trešdiena, 13.08.2025 22:48
Otrdiena, 12. augusts, 2025 11:57

Ogres novada Kultūras un tūrisma pārvalde aicina aktīvās atpūtas cienītājus piedalīties vasaras izskaņas velobraucienā pa ainavisko Tomes apkārtni, kas norisināsies 6. septembrī.

Velobrauciens sāksies plkst. 10.00 Ķegumā, pie Tautas nama un noslēgsies ap plkst. 16.00. Maršruts ir apļveida, tā garums ir ~ 25 km un tas vedīs pa dažāda seguma ceļiem, kopumā paredzot vieglas grūtības pakāpes braucienu. Velobrauciens piemērots arī ģimenēm ar bērniem no 12 gadu vecuma, izvērtējot bērna spējas veikt maršrutu. Pārvalde vērš uzmanību, ka  vairākās ceļa posma daļās braucienu paredzēts veikt pa P85 šoseju.

Dalībniekiem būs iespēja iepazīt Tomes pagasta tūrisma piedāvājumu, vērot dabas daudzveidību, izbaudīt svaigo gaisu un ainavas Tomes plašajos mežos. 

Dalība pasākumā ir bez maksas, taču vietu skaits ir ierobežots, tāpēc iedzīvotāji tiek aicināti savlaicīgi pieteikties! Pieteikšanās līdz 3. septembrim  vai kamēr būs sasniegts maksimālais dalībnieku skaits. Reģistrācijas anketa dalībai ŠEIT.  

Līdzi nepieciešamais dalībai pasākumā: velosipēds, laikapstākļiem un aktivitātei piemēroti apavi un apģērbs, uzkodas pusdienu pauzei un ūdens.

Tiek vērsta uzmanība, ka saskaņā ar ceļu satiksmes noteikumiem bērniem līdz 16 gadu vecumam, braucot ar velosipēdu, galvā jābūt aizsprādzētai aizsargķiverei. Aicinām arī pieaugušos lietot aizsargķiveres, kā arī ievērot ceļu satiksmes noteikumus.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Tūrisma organizatoru Aleksandru Čerņavski – t. 25419714, e-pasts:

