Vēlviena uzvara! SK "Rembate" turpina ceļu pretī Latvijas Kausam

Latvijas Kausa kopvērtējumā pēc aizvadītajiem posmiem SK Rembate pārliecinoši atrodas 1. vietā ar 60 punktiem!
SK Rembate sportisti ir uzvarējuši visos līdzšinējos 2026. gada Latvijas Kausa posmos spiešanā guļus! Priekšā vēl svarīgas sacensības un cīņa par Latvijas Kausu turpinās. Komanda ir pierādījusi savu spēku, stabilitāti un neatlaidību.
Mūsu sasniegumi:
SIEVIETES
57 kg
1. vieta Aleksandra Kļeščinkova - 65 kg
JAUNIEŠI
53 kg
1.vieta Rihards Cviguns - 70 kg
74 kg
1.vieta Edgars Štelmahers - 105 kg
4.vieta Raiders Zaharevskis - 75 kg
JUNIORI
74 kg
1.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 85 kg
83 kg
1.vieta Lauris Bašens - 117,5 kg
VĪRI
66 kg
1.vieta Armands Riža - 130 kg
SENIORI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg
83 kg
1.vieta Kārlis Patalujevs - 110 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis - 180 kg
SENIORI 3
105 kg
1.vieta Jānis Lapels - 115 kg
120 kg
1.vieta Aivars Gailītis - 140 kg
3.vieta Voldemārs Madalāns - 110 kg
Uz priekšu, SK Rembate!