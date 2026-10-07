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Trešdiena, 7. oktobris, 2026 11:13

Vēlviena uzvara! SK "Rembate" turpina ceļu pretī Latvijas Kausam

A. Gailītis, komandas vadītājs
Vēlviena uzvara! SK "Rembate" turpina ceļu pretī Latvijas Kausam
Foto: Ogres novads
Trešdiena, 7. oktobris, 2026 11:13

Vēlviena uzvara! SK "Rembate" turpina ceļu pretī Latvijas Kausam

A. Gailītis, komandas vadītājs

Sestdien, 3. oktobrī, Rēzeknē norisinājās 2026. gada Rēzeknes pilsētas čempionāts spiešanā guļus, kas vienlaikus bija arī Latvijas Kausa Latgales posms. Sacensībās spēkiem mērojās 66 sportisti.

Latvijas Kausa kopvērtējumā pēc aizvadītajiem posmiem SK Rembate pārliecinoši atrodas 1. vietā ar 60 punktiem

SK Rembate sportisti ir uzvarējuši visos līdzšinējos 2026. gada Latvijas Kausa posmos spiešanā guļus! Priekšā vēl svarīgas sacensības un cīņa par Latvijas Kausu turpinās. Komanda ir pierādījusi savu spēku, stabilitāti un neatlaidību. 

Mūsu sasniegumi:
SIEVIETES
57 kg
1. vieta Aleksandra Kļeščinkova - 65 kg

JAUNIEŠI
53  kg
1.vieta Rihards Cviguns - 70 kg
74  kg
1.vieta Edgars Štelmahers - 105 kg
4.vieta Raiders Zaharevskis - 75 kg

JUNIORI
74 kg
1.vieta Karmīns Daniels Gitendorfs - 85 kg
83 kg
1.vieta Lauris Bašens - 117,5 kg

VĪRI
66 kg
1.vieta Armands Riža - 130 kg

SENIORI 1
74 kg
1.vieta Sergejs Cviguns - 155 kg
83 kg
1.vieta Kārlis Patalujevs - 110 kg
120+ kg
1.vieta Ilmārs Grigalis - 180 kg

SENIORI 3
105 kg
1.vieta Jānis Lapels - 115 kg
120 kg
1.vieta Aivars Gailītis - 140 kg
3.vieta Voldemārs Madalāns - 110 kg

Uz priekšu, SK Rembate! 

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