Ceturtdiena, 09.10.2025 23:39
Elga, Elgars, Helga
Ceturtdiena, 09.10.2025 23:39
Elga, Elgars, Helga
Trešdiena, 23. februāris, 2022 07:28

"Ventspilij" septiņu punktu pārsvars pār "Ogri"

Leta/BK Ogre
"Ventspilij" septiņu punktu pārsvars pār "Ogri"
Trešdiena, 23. februāris, 2022 07:28

"Ventspilij" septiņu punktu pārsvars pār "Ogri"

Leta/BK Ogre

"Ventspils" basketbolisti otrdien "Užavas" Latvijas kausa pusfināla pirmajā spēlē ar septiņu punktu pārsvaru pārspēja "Ogri". Ventspilnieki savā laukumā uzvarēja ar rezultātu 85:78 (13:15, 24:18, 23:26, 25:19).

Atbildes spēle notiks sestdien Ogrē, uzvarētājai divu maču summā sasniedzot finālu, kur jau iekļuvusi "VEF Rīga" komanda.

Otrdien "Ventspils" komandā ar 21 punktu un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Guntis Sīpoliņš, 19 punkti bija Artūram Ausējam, bet 11 punkti - Linardam Jaunzemam.

Ogrēniešiem 16, 15, 14 un 13 punkti bija attiecīgi Uģim Pinetem, Matam Jucikam, Jānim Antropam un Kristapam Dārgajam.

"VEF Rīga" vienība pusfinālā divu spēļu summā ar 193:130 pārspēja "Latvijas Universitāti".

Aizpērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šosezon turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām. "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā tiekas no ceturtās kārtas.

Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".

OgreNet iesaka

Sekojiet mums līdzi sociālajos medijos. Jaunākie notikumi, interesanti stāsti, izklaide un kultūra.

Latvijas pasts Mediju Atbalsta Fonds
Vēlaties izteikt savu viedokli par portālu? Pamanījāt kļūdu? Ir problēma, ko vēlaties apspriest publiski? Vēlaties iesūtīt rakstu par Jums aktuālu tēmu? Varbūt Jums vajadzīgs padoms? Rakstiet uz info@ogrenet.lv. Centīsimies palīdzēt!

Izdevējs: SIA "Ogres Balss". 
Reģ. nr.: 40103433357. 
Juridiskā adrese: Lāčplēša iela 24
Autortiesības © Ogrenet 2025. 
Visas tiesības aizsargātas.
Vai piekrītat šajā vietnē izmantot analītikas un mārketinga sīkdatnes, saskaņā ar mūsu privātuma politiku?