Atbildes spēle notiks sestdien Ogrē, uzvarētājai divu maču summā sasniedzot finālu, kur jau iekļuvusi "VEF Rīga" komanda.
Otrdien "Ventspils" komandā ar 21 punktu un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Guntis Sīpoliņš, 19 punkti bija Artūram Ausējam, bet 11 punkti - Linardam Jaunzemam.
Ogrēniešiem 16, 15, 14 un 13 punkti bija attiecīgi Uģim Pinetem, Matam Jucikam, Jānim Antropam un Kristapam Dārgajam.
"VEF Rīga" vienība pusfinālā divu spēļu summā ar 193:130 pārspēja "Latvijas Universitāti".
Aizpērn pēc 26 gadu pārtraukuma tika atjaunota Latvijas kausa izcīņa basketbolā, kas gan rudenī Covid-19 dēļ tika pārtraukta un vēlāk neatsākās. Šosezon turnīram pieteicās 21 komanda no trim līgām. "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) vienības savā starpā tiekas no ceturtās kārtas.
Pēdējo reizi Latvijas kauss basketbolā tika izcīnīts 1994.gadā, kad trofeju ieguva SWH/"Brocēni", divu spēļu summā pieveicot "Bonus".