Sākumsastāvi:
Ogre: Nelsons, Kampuss, Dārgais, Ndžoks-Tadžorē, Avotiņš.
Ventspils: Birkāns, Šeltons, Urkis, Atanasovs, Tomass.
Pēc pirmās ceturtdaļfināla spēles 17 punktu atpalicējos nonākušie “Ogres” basketbolisti nevilka garumā, lai deldētu ielaisto deficītu. Jau pirmās ceturtdaļas vidū pēc Andersa Nelsona un Reiņa Avotiņa trejačiem ogrēniešu spēles pārsvars sasniedza desmit punktus. “Ventspils” rindās pirms pirmā ceturkšņa izskaņas Braiens Tomass trāpīja divus tālos metienus, kas pēc spēlētām desmit minūtēm deva desmit punktu starpību – 24:34, ventspilniekiem esot iedzinējos.
Otro ceturtdaļu ar trīs rezultatīviem tālajiem metieniem pēc kārtas sāka Reinis Avotiņš, kurš trāpīja visus piecus savus izdarītos trejačus līdz spēles punktam, kad mājinieki panāca 44:24, kas jau divu cīņu summā deva labvēlīgu rēķinu Daugavas krasta komandai. Līdz perioda beigām kurzemnieku uzbrukumu centās pamodināt amerikāņu viespēlētāji, bet līdz ar puslaika beigu signālu caurgājienā līdz groza apakšai tika Gustavs Kampuss, uzliekot uz tablo 57:40, kas nozīmēja, ka šīs cīņas otrā puslaika uzvarētāji tiks pie panākuma visā sērijā. Pēc puslaika beigu signāla visai dusmīgā tonī Kamerons Šeltons veltīja pārmetumus par kādu no spēles epiozdēm savam kolēģim Robertam Bērzem.
Trešā ceturkšņa gaitā Avotiņš pievienoja savam punktu vezumam vēl divus precīzus tālos metienus, turpinot dzīt izmisumā ventspilnieku aizsardzību. Nepilnas trīs minūtes pirms ceturkšņa beigām Gunta Sīpoliņa trāpītie soda metieni deva “Ogrei” 27 punktu pārsvaru spēlē. Atspēlēšanās cerības kurzemniekiem pavēra Renāra Birkāna trejacis, bet ceturkšņa izskaņā vienpersonīgi septiņus punktus pēc kārtas sameta dusmīgais Artūrs Ausējs, panākot 73:89, kas divu maču summā jau bija derīgs “Ventspilij”.
Sērijas pēdējās astotdaļas ceturtajā minūtē Ausēja ofensīvās sekmes ļāva divu maču summā Kurzemes komandai panākt +9 (85:93). Ogrēniešiem kritiskajā brīdī trejaci realizēja Gustavs Kampuss. Divas minūtes pirms mača beigām “Ogre” jau bija priekšā ar sev izdevīgu 110:90, kas Ulda Švēdes komandai deva tālmetiena pārsvaru. Pēdējās minūtēs rokas drebēja abu komandu spēlētājiem, metot garām vairākus netraucētos soda metienus. 20 sekundes pirms beigām Ausējs izšķīrās par trejaci, kas sekmīga iznākuma gadījumā dotu vadību “Ventspilij”, tomēr buma atlēca augstu no groza stīpas, tomēr pēc tās fenomenālā lēcienā devās Amands Urkis, ar jaudu ietriecot apaļo priekšmetu atpakaļ stīpā, kas divu spēļu summā deva līdzsvaru.
“Ogrei” palika viens uzbrukums. Mājinieku saspēles vadītājs Nelsons ar stieptiem soļiem realizēja metienu no groza apakšas, panākot +2 ogrēniešiem. Brīdī, kad viss jau likās cauri, Artūrs Ausējs no savas laukuma puses raidīja groza virzienā izmisuma tālmetienu. Bumba neticami krita cauri groza stīpai, panākot rezultātu 98:114, kas divu spēļu summā ļāva uzvarēt “Ventspilij”.
“Ventspils” basketbolisti kļuvuši par otrajiem, kas sasnieguši kausa pusfināla stadiju. To pašu paveica arī “Valmiera Glass/ViA”, izslēdzot no turnīra Vefiņu. “Ventspils” vienībai būs visai pateicīgs turpmākais ceļš pretī finālam, jo nākamajā kārtā pretī nāks studentu dueļa uzvarētāji.
“Ogre” – “Ventspils” 114:98 (34:24, 23:16, 32:33, 25:25)
Ogre: Avotiņš 27 (3p. 7/7, 1p. 6/8), Ndžoks-Tadžorē 26, Kampuss 17, Nelsons 17 (6 rez.p.), Sīpoliņš 15, Dārgais 7 (9 atl.b., 6 rez.p.), Šundels 3, Poluiaktovs 2.
Ventspils: Šeltons 23 (8 atl.b., 5 rez.p.), Ausējs 23 (2p. 4/6, 3p. 4/10) Tomass 15, Urkis 12, Birkāns 11, Zaķis 10, Atanasovs 4, Bērze.