Sērijas pirmajā spēlē ogrēnieši lieliski nodemonstrēja savu pēdējo mēnešu spēles stilu, realizējot lielu skaitu tālmetienu ar augstu precizitāti, kas ļāva sākt sēriju ar uzvaru. Tiesa savainojumu guva Rinalds Sirsniņš, kurš šodien nevarēja palīdzēt savai komandai. Ventspilnieki, kuri ilgu laiku palika bez spēļu prakses, nopietnāku pretestību sāka rādīt vien otrajā puslaikā, kas deva cerību, ka otrajā spēlē sniegums nebūs tik blāvs.
Komandas aizvadīja diametrāli atšķirīgas ceturtdaļas pirmajā puslaikā. Pirmajā ceturtdaļā dominēja ventspilnieki, bet otrajā ogrēnieši atkal parādīja savas snaipera dotības no distances, uzvarot puslaiku ar 12 punktu pārsvaru. Pēc lielā pārtraukuma ventspilnieki atguva zaudēto, bet spēles liktenis izšķīrās ceturtajā ceturtdaļā, kuras izskaņā Vokeram bija iespēja izraut neizšķirtu, bet metiens pēc caurgājiena nebija sekmīgs, ventspilniekiem izlīdzinot rezultātu sērijā. Uzvarētāju labā 29 punktus guva Kriss Kofijs, bet 21 pievienoja Artūrs Ausējs. "Ogres" rindās ar attiecīgi 22 un 18 punktiem izcēlās Rihards Kuksiks un Uģis Pinete.
Spēles ievads labs padevās "Ventspilij", viesiem enerģiski cīnoties par katru bumbu un izvirzoties vadībā ar 13:8. Artūrs Ausējs šajā nogrieznī realizēja trīs tālmetienus. Ogrēniešus uzbrukumā uz priekšu vilka Andre Vokers, neļaujot viesiem iegūt vēl lielāku pārsvaru. Tikmēr precīzs no distances turpināja būt Ausējs, ļaujot "Ventspilij" atrasties vadībā ar 23:16.
Otrā ceturtdaļa sākās ar Māra Gulbja un Uģa Pinetes precīzajiem tālmetieniem. Neilgi pēc tam Pinete cieta sadursmē ar Šeļakovu, kurš tādējādi katrā spēlē apskādējis pa "Ogres" spēlētājam. Mājiniekiem izdevās sadeldēt deficītu līdz minimumam, bet tad Pinete un Kuksiks ar precīzu tālmetienu izvirzīja savu komandu vadībā. Kuksiks turpināja "Ogres" izrāvienu ar vēl pieciem gūtiem punktiem, rezultāta starpībai sasniedzot 10 punktus (40:30). Pirmā puslaika izskaņā ogrēnieši turpināja regulāri uzlauzt "Ventspils" aizsardzību, kamēr ventspilnieki ne vienmēr spēja atbildēt. Tādējādi "Ogre" uzvarēja puslaiku ar 48:36.
Trešo ceturtdaļu lieliski sāka "Ventspils", kas atstāja "Ogri" uz nulles teju četras minūtes un veica 14 punktu izrāvienu (50:48). Vokers un Pinete atjaunoja piecu punktu pārsvaru mājiniekiem, bet pretī tālmetienu iemeta Kriss Kofijs. Ceturtdaļas otrajā pusē "Ventspils" spēja atgūt vadību, bet kopumā cīņa ritēja ļoti līdzīgi. Tādējādi pēc 30 spēlētām minūtēm "Ventspils" bija vadībā ar rezultātu 64:63.
Spēles izšķirošais nogrieznis sākās ar Gulbja precīzu tālmetienu, bet pēc Ausēja trīs gūtajiem punktiem no distances "Ventspils" bija vadībā ar 72:66. Vairākas minūtes komandas nespēja gūt punktus, komandām akurāti darbojoties aizsardzībā. Ceturtdaļas otrajā pusē īss, bet ļoti svarīgi labs nogrieznis padevās ventspilniekiem, kas ļāva palielināt savu pārsvaru (77:70). Vēl palielināt pārsvaru neļāva Ausēja un Gulbja piezīmes uzbrukumā, pirmajam ar to arī spēlei noslēdzoties piecu piezīmju dēļ. Pusotru minūti līdz pamatlaika beigām Kuksikam izdevās sadeldēt deficītu, bet otrā laukuma galā sekmīgs bija Gulbis. Pēdējā minūtē ventspilnieki uzdāvināja "Ogrei" iespēju panākt izlīdzinājumu, bet Vokers nerealizēja caurgājienu. Ar to bija gana, lai "Ventspils" nosargātu uzvaru spēlē ar rezultātu 84:79.