Lielāko pārsvaru ar 11 punktiem "Ogre", kas neļāva pretiniekiem izvirzīties vadībā līdz pat otrās ceturtdaļas vidum, sasniedza trīsreiz. Vispirms pēc Kristapa Dārgā diviem gūtiem punktiem mājinieki starta izrāvienu beidza ar rezultātu 13:2, bet 12 sekundes pirms pirmās ceturtdaļas beigām pēc Renāra Magones trīspunktnieka tika panākts 26:15.
14.minūtē pēc Mata Jucika trīspunktu gājiena "Ogre" vēlreiz panāca 11 punktu pārsvaru (36:25), taču ventspilnieki tūlīt atbildēja ar 8:0 izrāvienu, bet 16.minūtē pēc Kristapa Medisa trīspunktu metiena pirmo reizi izvirzījās vadībā ar 38:37.
Puslaikam beidzoties neizšķirti, ceturtajā ceturtdaļā komandas spēkojās līdzīgi, lielāko pārsvaru divas minūtes un 20 sekundes pirms pārtraukuma panākot viesiem pēc Kristapa Ķilpa gūtiem diviem punktiem - 62:58, tomēr arī pēc trešās ceturtdaļas rezultāts bija neizšķirts.
Pēdējo ceturtdaļu labāk sāka viesi, kuri pēc Artūra Ausēja tālmetiena panāca 71:65, taču tūlīt Juciks ar trīspunktu metienu deficītu uz pusi samazināja. Arī turpinājumā vadībā pārsvarā bija ventspilnieki, vien uz brīdi Rihardam Zēbergam ar divpunktu metienu panākot vadību ar 72:71.
Ventspilnieki spēli pabeidza ar uzvaru, izlīdzinot rezultātu sērijā.
Uzvarētājiem 22 punktus, deviņas atlēkušās bumbas un piecas kļūdas sakrāja Ķilps. 18 punkti un astoņas atlēkušās bumbas Linarda Jaunzema kontā.15 punktus un sešas rezultatīvas piespēles sakrāja Ausējs, bet pie "double-double" - 12 punkti un desmit atlēkušās bumbas - tika Deniss Krestiņins.
Mājiniekiem Juciks guva 19 punktus, 12 punktus sakrāja Magone, bet desmit - Zēbergs. Dārgais deviņiem punktiem pievienoja deviņas atlēkušās bumbas un sešas rezultatīvas piespēles, bet Rinalds Sirsniņš bez astoņiem punktiem sakrāja arī septiņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas.
Sērijas trešā spēle notiks pirmdien.
Pirmajā cīņā Ventspilī otrdien "Ogre" uzvarēja ar 90:83.
Turklāt "Ventspils" uzbrūkošajam aizsargam Rodrigo Būmeisteram traumas dēļ izslēgšanas turnīrs ir noslēdzies.
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski, kamēr "Ogre" "play-off" pirmajā kārtā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
"Ogre" izcīnīja vietu pusfinālā ceturto reizi pēc kārtas.
LIBL "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Turpretī ventspilnieki ceturtdaļfinālā cieta neveiksmi pret Ronalda Zaķa Hābnēmes "Viimsi", zaudējot divās spēlēs un neiekļūstot "Final 4".
Šosezon abas komandas pirms pusfināla bija tikušās divas reizes, abās pie panākuma tiekot "Ventspilij" - 77:57 un 78:69.
"Ogre" un "Ventspils" LBL pusfinālā spēkojās arī pirms gada, kad sērijā ar 3-1 uzvaru izcīnīja ventspilnieki un nodrošināja vietu finālā, kurā cieta sakāvi pret "VEF Rīga" ar 0-4.
Pusfināla sērija rit līdz vienas komandas trim uzvarām.
Otrā pusfināla pārī "VEF Rīga" ar 100:62 un 114:64 ir sagrāvusi "Latvijas Universitāti", sērijā atrodoties vadībā ar 2-0.
LIBL šosezon par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".