Maču labāk sāka mājinieki, pēc Gunta Sīpoliņa divpunktu metiena panākot 7:3. Tomēr nākamos 11 punktus guva viesi, Jānim Antropam šajā laika periodā izceļoties ar pieciem, bet Kristapam Dārgajam ar četriem punktiem - 14:7 viesu labā.
Pēc Mata Jucika divpunktnieka viesi panāca astoņu punktu pārsvaru - 20:12, bet ceturtdaļu beidzot ar 22:17 savā labā.
Unikāls sasniegums padevās Dārgajam, kurš pirmajās desmit minūtēs sakrāja astoņas atlēkušās bumbas.
Otrajā ceturtdaļā visu laiku vadībā bija "Ogre", četras ar pusi minūtes līdz puslaika beigām pēc Antropa tālmetiena panākot 35:24.
Līdz puslaika beigām mājinieki punktu deficītu samazināja līdz pieciem, bet neizšķirtu panāca jau trešās ceturtdaļas vidū, kad Lerijs Tomass realizēja soda metienu par pretiniekiem piešķirto tehnisko piezīmi - 45:45, pēc tam izvirzoties vadībā un pēc Kristapa Ķilpa diviem gūtiem punktiem turpinot desmit punktu izrāvienu līdz 51:45.
Pēc Tomasa trīspunktnieka pēc noslēdzošajā ceturtdaļā spēlētām sešām sekundēm mājinieki panāca savu līdz tam lielāko pārsvaru spēlē - 59:48. Ogrēniešiem nedaudz izdevās punktu deficītu samazināt, taču iekļūšanai finālā ar to nepietika. Vistuvāk pretiniekiem "Ogre" tika 33 sekundes pirms mača beigām pēc Prentisa Niksona tālmetiena - 73:75.
Mājiniekiem 21 punktu guva un piecas rezultatīvas piespēles sakrāja Artūrs Ausējs. 13 punkti un septiņas atlēkušās bumbas Sīpoliņa kontā, pa 11 punktiem guva Kristaps Mediss un Tomass, kuram arī piecas rezultatīvas piespēles, bet desmit punktus sakrāja Ķilps.
Viesiem pa 17 punktiem guva Antrops un Dārgais, kurš spēli beidza ar 17 atlēkušajām bumbām un sešām rezultatīvām piespēlēm. 13 punktus sakrāja Niksons.
Finālsērijas pirmā spēle, kurā tiekas "Ventspils" un "VEF Rīga", paredzēta svētdien.
Sērijā vispirms "Ogre" papildlaikā uzvarēja Ventspilī ar 90:83, bet pēc tam kurzemnieki bija pārāki pretinieku laukumā ar 85:78. Trešajā cīņā Ventspilī "Ogres" basketbolisti bija pārāki ar 76:61, bet ceturtajā Ogrē ar 89:64 pārāki bija ventspilnieki.
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski, kamēr "Ogre" "play-off" pirmajā kārtā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
"Ogre" izcīnīja vietu pusfinālā ceturto reizi pēc kārtas.
LIBL "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Turpretī ventspilnieki ceturtdaļfinālā cieta neveiksmi pret Ronalda Zaķa Hābnēmes "Viimsi", zaudējot divās spēlēs un neiekļūstot "Final 4".
Šosezon abas komandas pirms pusfināla bija tikušās divas reizes, abās pie panākuma tiekot "Ventspilij" - 77:57 un 78:69.
"Ogre" un "Ventspils" LBL pusfinālā spēkojās arī pirms gada, kad sērijā ar 3-1 uzvaru izcīnīja ventspilnieki un nodrošināja vietu finālā, kurā cieta sakāvi pret "VEF Rīga" ar 0-4.
Otrā pusfināla pārī "VEF Rīga" ar 3-0 pārspēja "Latvijas Universitāti".
LIBL šosezon par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".