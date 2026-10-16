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Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:08

"Ventspils" un "Ogre" aizvadīs LIBL spēles

OgreNet / Leta
"Ventspils" un "Ogre" aizvadīs LIBL spēles
Ilustratīvs attēls: unsplash.com
Piektdiena, 16. oktobris, 2026 09:08

"Ventspils" un "Ogre" aizvadīs LIBL spēles

OgreNet / Leta

"Ventspils" šodien savā laukumā Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) spēlē tiksies ar Tallinas "TalTech"/"Alexela" komandu, bet "Ogre" Igaunijā spēlēs ar "Viimsi". Mačs Olimpiskajā centrā "Ventspils" sāksies plkst. 18.30, to tiešraidē translējot televīzijas kanālam TV4 un tīmekļa vietnei "Sportacentrs.com".

Ventspilnieki pēc zaudējuma "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA") komandai pirmajā LIBL spēlē nākamās četrās ir svinējusi uzvaras un ar bilanci 4-1 ieņem ceturto vietu 15 komandu čempionātā.

"TalTech"/"Alexela" komandai zaudējumi mijas ar uzvarām, un ar bilanci 2-2 vienība ieņem sesto vietu.

"Ogre" spēli Vīmsi uzsāks plkst. 19, cīņu tiešraidē translējot tīmekļa vietnēm "Delfi.ee" un "24sport.app".

"Ogre" pēc zaudējumiem favorītkomandām "VEF Rīga" un "Rīgas zeļļiem" pēdējā spēlē ar 106:81 pieveica "Latvijas Universitāti" (LU) un turnīra tabulā ieņem 11. vietu.

Vīmsi basketbolisti pie uzvarām četros mačos nav tikuši un ieņem priekšpēdējo vietu turnīra tabulā.

LIBL Latviju šosezon pārstāv "Latvijas Universitāte", "Liepāja", "Ogre", "Rīgas ekselences juniori", "Rīgas zeļļi", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" ("Valmiera Glass"/"ViA"), "Ventspils" un "VEF Rīga", bet Igauniju - Keilas "Basket", Tallinas "Bigbank"/"Kalev", "Keila", "Parnu", Tallinas "TalTech"/"Alexela", "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" un "Viimsi".

Pamatturnīrā komandas izspēlē divus apļus, astoņām labākajām iekļūstot ceturtdaļfinālā, bet čempions tiks noskaidrots finālspēlē 2027. gada 10. aprīlī, dienu iepriekš notiekot spēlei par bronzas medaļām.

Latvijas un Igaunijas labākie vīriešu basketbola klubi apvienotā čempionātā pirmo reizi spēlēja 2019. gada sezonā, kad sacensībās piedalījās 15 komandas. Finālčetrinieka turnīrā par līgas pirmajiem uzvarētājiem kļuva "Ventspils" basketbolisti.

Pagājušajā sezonā par čempioni kļuva "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola".

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