Sērijā līdz trīs uzvarām rezultāts ir neizšķirts 1-1. Finālā šī pāra uzvarētāju gaida "VEF Rīga", kas pusfinālā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
Pirmajā spēlē ar 93:83 uzvarēja ogrēnieši, bet otrajā mačā ar 84:79 pārāki bija ventspilnieki.
Sērijas ceturtā spēle paredzēta 4.maijā, bet, ja būs nepieciešams piektais mačs, tas norisināsies 6.maijā.
Latvijas-Igaunijas čempionātā (LIBL) komandas savā starpā tikās piecreiz, trijās no tām uzvaru svinot "Ventspilij". Kurzemnieki uzvarēja ar 83:76, 82:81 un 88:82, bet piekāpās ar 65:93 un 82:100.
Ventspilnieki pirms LBL izslēgšanas turnīra pēdējo spēli aizvadīja LIBL ceturtdaļfinālā 8.aprīlī, kad ar 69:79 piekāpās Igaunijas komandai Raplas "Avis Utilitas", noliekot čempionu pilnvaras. Pēc lieliska sezonas sākuma ventspilnieki piebremzēja tās beigās, pēdējās 13 cīņās piedzīvodami astoņus zaudējumus. Pamatturnīru gan izdevās beigt ar 96:66 uzvaru Valmierā.
Tikmēr "Ogre" ceļā uz LBL pusfinālu sērijā līdz trim uzvarām ar 3-1 pārspēja "Latvijas Universitāti", kas otrajā duelī ogrēniešus uzvarēja ar 82:70.
LIBL bronzas medaļu ieguvējai "Ogres" vienībai līderi ar vidēji mačā gūtiem 15,7 un 13,9 punktiem bija attiecīgi Andrē Volkers un Rihards Kuksiks. Arī LBL izslēgšanas turnīrā viņi ir starp vadošajiem spēlētājiem, taču savainojumu dēļ iepriekšējā cīņā nespēlēja Rinalds Sirsniņš un Kristaps Dārgais.
"Ventspils" komandā LIBL ar vidēji mačā gūtiem 16,6 punktiem rezultatīvākais šosezon bija Māris Gulbis, kurš 2019.gada pavasarī jau cēla virs galvas uzvarētāja kausu. Viņam tuvākie asistenti bija Artūrs Ausējs ar 15,2, Kristofers Kofijs ar 12 punktiem un 8,5 atlēkušajām bumbām un Kristaps Mediss ar 10,7 punktiem.
Īsi pirms LIBL pamatturnīra beigām līgums tika lauzts ar vēl vienu no rezultatīvākajiem spēlētājiem Kemeronu Randlsu (14,6 punkti).
Zīmīgi, ka pirms gada Covid-19 pandēmijas dēļ pusfinālā abi klubi nevarēja tikties, bet vēlāk LBS vadība lēma sudrabu piešķirt "Ogrei", kas turnīra pārtraukšanas brīdī tabulā ieņēma augstāku vietu.
Valstī noteikto Covid-19 ierobežojumu dēļ spēles noris bez skatītāju klātbūtnes.
Ceturtdaļfināla, pusfināla un mačā par trešo vietu spēles notiek līdz vienas komandas trim uzvarām, bet finālā - līdz četriem panākumiem.