Ar 17 punktiem uzvarētāju rindās rezultatīvākais bija Kristaps Ķilps, 14 punktus guva Lerijs Tomass, kura kontā arī sešas atlēkušās bumbas un četras rezultatīvas piespēles. Pa 13 punktiem bija Artūram Ausējam un Kristapam Medisam, kura rīcībā arī piecas rezultatīvas piespēles, savukārt Guntis Sīpoliņš sakrāja desmit punktus.
"Ogrei" 15 punktus guva Prentiss Niksons un desmit Mats Juciks.
Spēles pirmā ceturtdaļa aizritēja līdzīgi. Veiksmīgi maču "Ogre" komandas rindās uzsāka Juciks, realizējot pirmos trīs metienus pēc kārtas. Pēc Rinalda Sirsniņa tālmetiena "Ogre" panāca lielāko pārsvaru (15:10), taču ventspilnieki ceturtdaļas beigas aizvadīja veiksmīgāk, pēc Lerija Tomasa caurgājiena panākot plus sešus punktus (23:17).
"Ventspils" spēles otro ceturksni, pateicoties labai tālmetienu precizitātei, turpināja tāpat kā beidza iepriekšējo. Pēc Kristapa Medisa un Kristapa Ķilpa "trejačiem" kurzemnieki sasniedza 17 punktu pārsvaru (44:27). Puslaika pārtraukumā ventspilnieki devās ar drošu 16 punktu pārsvaru (46:30).
Otrais puslaiku ogrēniešiem nācās aizvadīt bez viena no līderiem Rinalda Sirsniņa. Kurzemnieki savukārt turpināja lielisko precizitāti, trešās ceturtdaļas vidū panākot +25 (59:34). Ceturkšņa beigas noslēdzās ar asumiem, pēc strīda bumbas abpusējās tehniskās piezīmes nopelnot Ojāram Bērziņam un Medisam. Mača scenāriju gan tas nemainīja - ceturtdaļas beigās ventspilnieki bija vadībā ar 67:48.
Mača noslēdzošajā ceturksnī ventspilnieki turpināja lielisko spēli uzbrukumā, visas spēles gaitā realizējot 53% divpunktu metienu un 16 tālmetienus. Laukumā abu komandu rindās devās visi pieteiktie 12 spēlētāji, un spēle noslēdzās ar rezultātu 89:64.
"Ventspils", tāpat kā "VEF Rīga", bija viena no divām Latvijas - Igaunijas Basketbola līgas (LIBL) labākajām pašmāju vienībām un vietu pusfinālā nodrošināja automātiski, kamēr "Ogre" "play-off" pirmajā kārtā ar 3-0 pārspēja "Liepāju".
"Ogre" izcīnīja vietu pusfinālā ceturto reizi pēc kārtas.
LIBL "Ogre" uzvarēja 11 no 13 pēdējām spēlēm un iekļuva finālčetrinieka turnīrā, kur gan piedzīvoja divus zaudējumus un samierinājās ar ceturto vietu. Turpretī ventspilnieki ceturtdaļfinālā cieta neveiksmi pret Ronalda Zaķa Hābnēmes "Viimsi", zaudējot divās spēlēs un neiekļūstot "Final 4".
Šosezon abas komandas pirms pusfināla bija tikušās divas reizes, abās pie panākuma tiekot "Ventspilij" - 77:57 un 78:69.
"Ogre" un "Ventspils" LBL pusfinālā spēkojās arī pirms gada, kad sērijā ar 3-1 uzvaru izcīnīja ventspilnieki un nodrošināja vietu finālā.
Otrā pusfināla pārī "VEF Rīga" ar 3-0 pārspēja "Latvijas Universitāti".LIBL šosezon par čempioni tika kronēta "VEF Rīga".
Pērn Latvijas meistarsacīkstēs uzvarēja "VEF Rīga", kas finālsērijā ar 4-0 pieveica "Ventspili".