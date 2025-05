“Veselības apļi 2025” – skrienam kopā veselības vārdā! ogresnovads.lv

Vai esi gatavs izaicinājumam, kas apvieno sportu, veselīgu dzīvesveidu un draudzīgu konkurenci? No šī gada maija līdz septembrim Ogres novadā norisināsies ikgadējās skriešanas seriāls “Veselības apļi 2025”! Ogres novads aicina piedalīties visus – no bērniem līdz senioriem – neatkarīgi no fiziskās sagatavotības.