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Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 15:50

Piepildīsim tribīnes! Vēsturiska diena mūsu futbolam – pirmais Virslīgas mačs Ogrē jau sestdien

OgreNet / Osports
Piepildīsim tribīnes! Vēsturiska diena mūsu futbolam – pirmais Virslīgas mačs Ogrē jau sestdien
Fotokolāža: OgreNet
Pirmdiena, 8. jūnijs, 2026 15:50

Piepildīsim tribīnes! Vēsturiska diena mūsu futbolam – pirmais Virslīgas mačs Ogrē jau sestdien

OgreNet / Osports

Sestdien, 13. jūnijā, pulksten 14.00 Ogres stadionā pirmoreiz pilsētas vēsturē tiks aizvadīta Latvijas futbola čempionāta Virslīgas spēle. Laukumā dosies mājinieku komanda “Ogre United”, kas uzņems Latvijas čempionu kausa īpašnieci “Riga FC”. Šis ir īpašs brīdis ne tikai klubam, bet visai Ogres pilsētai. Līdz šim komanda Meža prospekta 14 sintētiskā laukuma rekonstrukcijas un Ogres stadiona zāliena sagatavošanas darbu dēļ mājas spēles aizvadīja Salaspilī. Tagad “Ogre United” beidzot debitēs savā pilsētā un pirmoreiz Virslīgas līmeņa futbolu varēs izbaudīt Ogres līdzjutēju priekšā.

Pretiniecēs būs viena no spēcīgākajām komandām Baltijā – “Riga FC”. Klubs ir pašreizējais Latvijas čempions ar daudzu miljonu eiro budžetu, bet tā spēlētāju kopējā tirgus vērtība pēc Transfermarkt datiem sasniedz gandrīz 14 miljonus eiro.

Spēles apmeklētājiem ieeja būs bez maksas, turklāt gaidāma arī plaša izklaides programma. No pulksten 13.15 par atmosfēru rūpēsies DJ Maija Rozīte, būs pieejami ēdieni un dzērieni, kā arī pirms spēles pirmie ogrēnieši svinīgi tiks uzņemti Ogres futbola Slavas zālē.

“Ogre United” aicina ikvienu ogrēnieti, futbola līdzjutēju un pilsētas viesi būt daļai no šī vēsturiskā notikuma. Piepildīsim tribīnes, radīsim neaizmirstamu atmosfēru un kopā atbalstīsim mūsu komandu tās pirmajā Virslīgas spēlē Ogrē!

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