Pretiniecēs būs viena no spēcīgākajām komandām Baltijā – “Riga FC”. Klubs ir pašreizējais Latvijas čempions ar daudzu miljonu eiro budžetu, bet tā spēlētāju kopējā tirgus vērtība pēc Transfermarkt datiem sasniedz gandrīz 14 miljonus eiro.
Spēles apmeklētājiem ieeja būs bez maksas, turklāt gaidāma arī plaša izklaides programma. No pulksten 13.15 par atmosfēru rūpēsies DJ Maija Rozīte, būs pieejami ēdieni un dzērieni, kā arī pirms spēles pirmie ogrēnieši svinīgi tiks uzņemti Ogres futbola Slavas zālē.
“Ogre United” aicina ikvienu ogrēnieti, futbola līdzjutēju un pilsētas viesi būt daļai no šī vēsturiskā notikuma. Piepildīsim tribīnes, radīsim neaizmirstamu atmosfēru un kopā atbalstīsim mūsu komandu tās pirmajā Virslīgas spēlē Ogrē!