Sacensībās piedalījās 206 sportisti no Ventspils, Talsiem, Saldus, Jūrmalas, Jelgavas, Daugavpils, Limbažiem un Ogres, tādēļ panākums gūts ļoti spēcīgā konkurencē. Piecas uzvaras dažādās vecuma grupās ir līdz šim augstākais Ogres novada sporta centra smaiļotāju sasniegums.
Par Brocēnu čempioniem kļuva:
- Valters Lavrinovičs – 1. vieta 2008.–2009. gadā dzimušo grupā;
- Dereks Dmitrijevs – 1. vieta 2010.–2011. gadā dzimušo grupā;
- Elizabete Hilde Krūmiņa – 1. vieta 2010.–2011. gadā dzimušo meiteņu grupā;
- Kristofers Jaunbērziņš – 1. vieta 2012.–2013. gadā dzimušo grupā;
- Rēzija Lavrinoviča – 1. vieta 2012.–2013. gadā dzimušo meiteņu grupā.
Bronzas medaļu izcīnīja Jānis Puriņš, kurš ieguva 3. vietu 2016. gadā dzimušo un jaunāko sportistu grupā.
Lielisku sniegumu demonstrēja arī Beatrise Aleksandra Karlivāne, kura sasniedza savu personisko rekordu un izcīnīja 5. vietu, kā arī Edvards Jānis Tirzmalis, kurš spraigā cīņā finišēja 5. vietā 2010.–2011. gadā dzimušo grupā.
Šis panākums ir nozīmīgs apliecinājums Ogres novada sporta centra smaiļotāju izaugsmei. Vēsturiski augstākais komandas sasniegums atspoguļo sportistu neatlaidību, treneru profesionālo darbu un visas komandas ieguldījumu. Piecas čempionu godalgas vienās sacensībās apliecina, ka Ogres jaunie smaiļotāji arvien pārliecinošāk nostiprina savu vietu starp Latvijas spēcīgākajiem.