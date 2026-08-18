VIDEO. Lūk, ko nozīmē aktīvi iedzīvotāji! Ceplīšos top jauns volejbola laukums

Kā sociālo tīklu platformā “Facebook” vēsta Fakti TV, šobrīd tiek pabeigti darbi pie jaunā volejbola laukuma – sagatavota laukuma pamatne, iesēta zāle un veikti pēdējie labiekārtošanas darbi. Nākamajā posmā paredzēts uzstādīt volejbola tīklu un pārējo spēlei nepieciešamo aprīkojumu.
Ideja par laukuma izveidi radusies pašiem vietējiem iedzīvotājiem, kuri vēlējušies radīt vietu, kur vakaros kopā sportot un pavadīt brīvo laiku.
“Ar vairākiem vietējiem iedzīvotājiem izdomājām, ka gribam uztaisīt laukumu, lai ir, ar ko paspēlēt, pasportot pa vakariem. Uzrakstījām papīru, iesniedzām domei, devāmies uz domi, izrunājām,” stāsta viens no idejas īstenotājiem Mārcis Bērziņš.
Process no idejas līdz reāli redzamam rezultātam bijis salīdzinoši ātrs. Aptuveni divu nedēļu laikā laukumam sagatavota vieta – ieradies traktors, izrakta teritorija un pievestas smiltis. Savukārt laukuma stabus vietējie iedzīvotāji iebetonējuši pašu spēkiem.
Laukums nebūs paredzēts tikai Ceplīšu iedzīvotājiem. Vietējie aicina to izmantot arī citus.
Īpašs prieks par jauno iespēju ir arī volejbola cienītājiem. “Man ļoti patīk volejbols. Un tas ir ļoti forši, jo tagad man nebūs visu laiku jābrauc uz Tīnūžiem, lai spēlētu meitenēm,” ar smaidu stāsta vietējā iedzīvotāja Dārta.
Laukumā būs pieejamas arī bumbas, taču spēlētāji aicināti ņemt līdzi arī savu inventāru.
Vietējā kopiena uzsver, ka volejbola laukums ir tikai viens no iecerētajiem projektiem. Nākotnē sadarbībā ar pašvaldību plānots izveidot arī bērnu rotaļu laukumu. “Mums ir lieliska kopiena, kas ir aktīva un vēlas attīstīt vietējo vidi gan bērniem, gan jauniešiem, gan arī vecākiem cilvēkiem, kuriem interesē būt kopā,” uzsver vietējā iedzīvotāja Madara.