Vieglatlētikas festivāls Ogrē būtiski atšķīrās no citām agrāk rīkotām sacensībām. Kā stāsta to organizators, Ogres novada Sporta centra vieglatlētikas treneris Zigurds Kincis, sacensības notika piecās disciplīnās – kārtslēkšanā, augstlēkšanā, 60 m un 300 m skrējienos, kā arī lodes grūšanā. «Izdevās sarunāt teju visus labākos atlētus, kurus vēlējos redzēt šajā pasākumā, vien pāris neatbrauca – nelielu traumu vai personisku iemeslu dēļ,» saka Zigurds Kincis. «Bet tāpat arēnā «Ogre» startēja spēcīgākais dalībnieku sastāvs, kāds jebkad bijis. To apliecina sasniegtie rezultāti – gan pieaugušo, gan dažāda vecuma grupu jauniešu un junioru konkurencē katrā no disciplīnām tika laboti arēnas rekordi, kopā veseli 20. Dalībnieku plejāde bija patiešām spilgta. Varu minēt labāko Latvijas kārtslēcēju Valteru Kreišu, kurš pārvarēja 5,51 m augstumu. Ogrēnietis Artūrs Pastors 300 m skrējienā tikai par 0,25 sekundēm atpalika no sev piederošā Latvijas rekorda. Piedalījās arī tādi augstākā līmeņa vieglatlēti kā Ksenija Kozlova, Annija Rasnača, Roberts Jānis Zālītis un citi.»
Pasākums ar pievienotu vērtību
Zigurds Kincis norāda, ka šāda formāta Vieglatlētikas festivāls notika pirmo reizi – turklāt ne tikai Ogrē, bet arī citur Latvijā agrāk nekas līdzīgs neesot rīkots. Treneri priecē, ka vieglatlētu saime šo projektu novērtēja atzinīgi. «Atsaucība bija ļoti laba,» turpina Zigurds Kincis. «No sportistiem un treneriem par šāda pasākuma sarīkošanu es saņēmu vairāk pateicību nekā par citu sacensību organizēšanu visa gada garumā. Tā kā visi bija apmierināti, mēs noteikti gribētu šo ideju saglabāt un attīstīt, lai tā kļūtu par tradīciju, un šādu festivālu turpmāk varētu rīkot katra gada nogalē. Sacensību formāts paliktu tāds pats, ar labāko sportistu piedalīšanos, bet par pārējām pasākuma daļām vēl jāpadomā, šis tas varbūt jāpamaina vai jāpieslīpē. Piemēram, šoreiz mēs organizējām olimpiešu sarunas uz improvizētas sarunu platformas arēnas vidū. Šī nelielā skatuvīte bija aprīkota ar mīkstām mēbelēm, mikrofoniem, bet sarunas virzīja mūsu izvēlēti vadītāji. Olimpieši bija ļoti apmierināti ar šādu iespēju pēc ilgāka laika atkal satikties un izrunāties, jo daži pat kopš Pekinas olimpiskajām spēlēm nebija īsti redzējušies un sazinājušies.»
Vieglatlētikas festivāls izcēlās arī ar ļoti lielu skatītāju interesi. Zigurds Kincis uzskata, ka pasākuma pievienoto vērtību radīja arī dažādas bērniem domātas izklaides. «Festivāla ievadā bērni kopā ar olimpiešiem veica simbolisku atklāšanas skrējienu viena apļa garumā, par ko tika atalgoti ar saldumu balvām,» teic treneris. «Tāpat arēnas telpās bija pieejamas dažādas izklaides, kuras bērni varēja apmeklēt kopā ar vecākiem. Gan pasākuma ievadā, gan beigās uzstājās skatuves mākslinieks rolands če. Vienīgi vēl jāpiedomā pie tā, kā noturēt skatītājus tribīnēs līdz pat sacensību izskaņai, jo daudzi joprojām mēdz atnākt, noskatīties to, kas viņiem konkrēti interesē, bet līdz galam nepaliek. Acīmredzot kaut kā šajā ziņā pietrūka, un jāmeklē risinājumi, kā uzlabot pasākuma programmu.»
Aizvadīts panākumiem bagāts gads
Vērtējot Ogres novada Sporta centra vieglatlētu veikumu 2025. gadā, Zigurds Kincis jūtas gandarīts. «Sportisti līdzjutējus priecējuši ar daudziem teicamiem sasniegumiem dažāda līmeņa sacensībās,» uzskata pieredzējušais treneris. «Tādēļ domāju, ka pagājušais gads ir bijis izcils. Daudzi mūsu sportisti iekļuva Latvijas izlases sastāvā un veiksmīgi startēja gan jauniešu, gan junioru, gan pieaugušo konkurencē Baltijas un Eiropas čempionātos. Vienmēr ir ļoti patīkami redzēt, ka audzēkņi izpilda normatīvus un kvalificējas startiem lielajās sacensībās, pārstāvot Latviju. Daudzi sasniedza savus personiskos rekordus, bet jauniešu grupā tika laboti arī daži Latvijas rekordi. Šādi panākumi dod papildu motivāciju arī man kā trenerim, jo es saprotu, ka man ir, ar ko strādāt, un iespējams sasniegt vēl vairāk. Tu redzi mērķus, uz kuriem tiekties, un reizē apzinies, ka tie nav sapņi, bet gan reāli sasniedzamas lietas.»
Nav laika dusēt uz lauriem
Vieglatlētikas ziemas sezona sākas janvāra pirmajā nedēļā un ilgs līdz 1. martam, tāpēc tuvākajos divos mēnešos gaidāms aktīvs treniņu darbs un starti dažādās sacensībās. «Telpu sezona zināmā mērā kalpo kā sagatavošanās vasaras sezonai, jo visas lielās sacensības – Olimpiskās spēles, Eiropas un pasaules čempionāti, dažādi vieglatlētikas forumi – notiek vasarās, lielajos stadionos,» stāsta Zigurds Kincis. «Es gan negribu teikt, ka ziemas sezona tāpēc būtu otršķirīga, tās laikā sportistiem ir savi uzdevumi. Tradicionāli notiks Baltijas čempionāti un arī citi gana nozīmīgi mači. Marta sākumā, kad sacensības telpās būs beigušās, sportisti varēs neilgi atpūsties, bet vēlāk jau sāksim intensīvi trenēties vasaras startiem. Šogad kārtējo reizi organizēsim treniņnometni Spānijā, aprīlī viesosimies Tenerifē, kur tās dienvidu daļā ir piemērots stadions.»
Runājot par galvenajām prioritātēm vasaras sezonā, Zigurds Kincis vispirms min Latvijas čempionātu visām vecuma grupām. «Nacionālajā čempionātā vienmēr jāparāda labākais sniegums,» norāda treneris. «Pēc tam nāk U16, U18 un U20 Baltijas čempionāti, kuriem sportisti var kvalificēties, uzrādot labus rezultātus Latvijas meistarsacīkstēs. Trīs lielākie mērķi šogad būs U18 Eiropas čempionāts Itālijā, pasaules junioru čempionāts ASV un Eiropas čempionāts pieaugušajiem vasarā.»
Zigurds Kincis ir pārliecināts, ka gan sportistiem, gan treneriem nevajag kautrēties izvirzīt lielus mērķus, runāt par tiem un tiekties uz to sasniegšanu. Viņš norāda, ka lielu lomu sportiskajā izaugsmē spēlē audzēkņu un trenera savstarpējā sapratne, kopējs skats uz konkrētiem uzdevumiem un abpusēja vēlme tos paveikt.
Treneris pats ir motivēts, gatavs strādāt un ieguldīt laiku treniņos un sacensībās. Zigurds Kincis uzsver, ka īstenībā vieglatlētiem treniņu darbi nekad neapstājas, arī gadu mijas laikā bija tikai divas brīvas dienas uz Ziemassvētkiem un tikpat arī uz Jaunā gada sagaidīšanu. Treneris uzskata, ka panākumiem brīvdienu nav, tāpēc nedrīkst visu laiku gulēt uz lauriem. Labs sportists nedrīkst pastāvīgi justies nepārspēts, viņam visu laiku jādomā, kā kļūt vēl stiprākam un ātrākam. Šādu dzīves un sporta filozofiju Zigurds Kincis veiksmīgi māca arī saviem audzēkņiem.