Gustavs Kalniņš mācās Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas 8. klasē un kopš bērnības izcēlies ar neatlaidīgu darbu un mērķtiecību. Viņš sācis nodarboties ar sportu vēl bērnudārzā, bet jau no pirmās klases trenējas vieglatlētikā. Pamatus šajā sporta veidā Gustavs apguva pie sporta skolotājas un treneres Ivetas Puķītes, un tieši viņa pamanīja, ka jaunietim varētu būt dotības mešanas disciplīnās.
Arī pats Gustavs Kalniņš atzīst, ka tieši mešanas disciplīnās viņš jūtas vislabāk: «Man nekad īpaši nav paticis skriet garās distances, lai gan tās diezgan labi padodas. Mešanas disciplīnās vajadzīgs spēks, to jau kopš bērnības esmu trenējis vairāk nekā citi, un tas man vienmēr paticis.»
Par Gustava lielāko spēku viņa tētis Guntis Kalniņš sauc daudzpusību, lielās darbspējas un vēlmi izmantot visas dotās izdevības. «Gustavs nav no tiem, kas daudz runā – viņš dara, turklāt ar lielu atdevi,» saka tēvs, piebilstot, ka dēls joprojām uz treniņiem dodas ar patiesu prieku. «Man ir svarīgi redzēt, ka viņā vēl aizvien mīt tās mazās dzirkstelītes un apetīte sportot nav pazudusi.»
Guntis Kalniņš arī piebilst, ka nozīmīgu lomu jaunā sportista attīstībā spēlē atbalsta komanda. «Pie tādām slodzēm fizioterapeits jaunam sportistam ir tikpat svarīgs kā treniņi,» viņš norāda. «Tāpēc paldies Lielvārdes Sporta centra vadītājam Aināram Puķītim, kurš dod papildu iespēju apmeklēt fizioterapeitu.»
Sportists aizvada nodarbības ne tikai treneru uzraudzībā, bet papildus strādā arī individuāli. Ikdienā Gustavs vispārējās fiziskās sagatavotības treniņos strādā kopā ar Edgaru Siliņu, bet šķēpa mešanā nu jau aptuveni trīs gadus trenējas Ogrē pie Ulda Doniņa. Kopš tā laika sportā ieguldītais darbs devis arvien redzamākus panākumus. Pieredzējušais treneris uzsver, ka Gustavs ne tikai labi met šķēpu, bet uzrāda labus rezultātus arī diska mešanā un lodes grūšanā. «Kārtīgs, ražens jaunietis, kurš arī skolā labi mācās,» saka Uldis Doniņš. «Patīkams cilvēks, ne tikai sportā, bet arī ikdienas dzīvē, ļoti apzinīgs un atbildīgs puisis.»
Lai gan sportā izdodas sasniegt arvien augstākus rezultātus, nav viegli apvienot treniņus ar mācībām skolā. Gustavs dzīvo Lielvārdē, bet trenējas Ogrē, turklāt skolā notiek remontdarbi un mainīts stundu grafiks. «Dažreiz ir diezgan grūti visu salikt kopā,» viņš atzīst. «Lai paspētu uz treniņiem, gāju pie skolas vadības un sarunāju, ka dažkārt no pēdējām stundām varu aiziet agrāk.»
Pašlaik Gustavs Kalniņš gatavojas Latvijas U-16 čempionātam, kas 30. jūnijā notiks Ogrē. Pastāv iespēja, ka viņš startēs ne tikai šķēpa mešanā, bet arī diska mešanā, kur pēdējā laikā sasniegti ļoti atzīstami rezultāti.
Tiesa, gatavošanos sacensībām sarežģī pleca trauma, kuras dēļ nācies pārtraukt treniņus. Nākamās divas nedēļas Gustavs strādās pēc individuālas programmas, cenšoties pilnvērtīgi atjaunoties.
«Grūtības rada apstāklis, ka nevaru normāli trenēties,» neslēpj jaunietis. Tomēr motivācija nekur nav zudusi, un viņa tuvākais mērķis ir kvalificēties Baltijas čempionātam šķēpa mešanā, kas notiks šovasar.
Pēc mācību gada beigām sportam būs iespējams pievērsties vēl nopietnāk. Gustavs Kalniņš ir apņēmības pilns cītīgi trenēties, jo labi apzinās, ka gaidāms intensīvs darbs un nopietni izaicinājumi.