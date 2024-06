Vienas dienas pārgājiens etapā Ogre-Ķegums

Pārgājiens no Ogres līdz Ķegumam (Etaps Nr. 21) būs 21km garš ar vairākām atpūtas pauzēm. Tikšanās vieta - 9.00 pie Ogres novada TIC, Brīvības iela 18, bet sākums 9.20 pie Ogres luterāņu baznīcas, Brīvības iela 51. Pārgājiena laikā būs iespējams apskatīt dažādo pilsētas un novada ainavu un apskates objektus. Būs iespēja ielūkoties arī novada vēsturē, noklausīties audiogidu, tādēļ aicinām dalībniekus iepriekš lejuplādēt aplikāciju "Ogres novadnieks". Aicinām izvēlēties laikapstākļiem atbilstošu apģērbu, ņemt līdzi uzkodas piknika pauzei un nodrošināties ar ūdens rezervēm. Gājienu noslēgsim pie Ķeguma luterāņu baznīcas.

Pieteikšanās pārgājienam šeit: https://forms.gle/zwrt2ivgDdfFZrtG8

Dalība pasākumā ar ziedojumu: 10 Eur / 1 pers. (skolēniem dalība ir bez maksas).

Dalība pārgājienā tiek apstiprināta pēc 10 EUR ziedojuma veikšanas Sv. Jēkaba ceļa asociācijas kontā.

Maršrutu daudzi veic reliģisku mērķu vadīti, taču gana daudz gājēju izvēlas Sv. Jēkaba ceļu, lai būtu dabā, pabūtu vienatnē ar sevi, piedzīvotu grūtības, pārbaudījumus un lai labāk sevi iepazītu, vai arī vienkārši baudītu iešanu un piedzīvojumu. Ceļš var būt veltīts personīgiem mērķiem, kādam citam, lai lūgtu par kādu problēmas risinājumu, kā arī tā ir iespēja sakārtot domas un baudīt ceļu.

2019. gadā Latvijā tika uzsākta ceļa izveide, un kopumā piecu gadu laikā ir izstrādāts 562 kilometru garš ceļa maršruts. Ceļā var doties jebkurā gada laikā un veikt sev vēlamu attālumu. Maršruts sadalīts 11 līdz 32 kilometru garos posmos (ar iespēju tos dalīt starpposmos). Tas sastāv no 24 etapiem. No sākuma punkta Valkā pie Igaunijas robežas līdz Rīgai ir 12 etapi (280 km). No Rīgas līdz Lietuvas robežai ceļa veikšana ir iespējama divos veidos: 6 posmi līdz Žagarei (133 km) vai Sv. Meinarda ceļš – 6 posmi līdz Skaistkalnei (149 km).

Svinot Sv. Jēkaba dienu, asociācijas mērķis ir iedzīvināt ceļu visā garumā. Būs posmi, kuros dosimies kājām, būs velo posmi un būs ģimenes posms, kas būs īsāks un piemērots arī bērniem.

Pārgājieni tiks organizēti sadarbībā ar Valkas, Cēsu, Mārupes, Dobeles, Salaspils, Ogres, Jaunjelgavas, Vecumnieku Tūrisma informācijas centriem konkrētos maršruta etapos.

Asociācija aicina ikvienu izvēlēties sev piemērotāko etapu un pieteikties. Vietu skaits katram posmam būs ierobežots.