Otrdiena, 13. aprīlis, 2021 23:29

Vienīgajā "Elvi" florbola virslīgas spēlē "Lielvārde"/"FatPipe" izcīna graujošu uzvaru

Vienīgajā "Elvi" florbola virslīgas spēlē "Lielvārde"/"FatPipe" izcīna graujošu uzvaru
"Lielvārde"/"FatPipe" vienība otrdien vienīgajā "Elvi" florbola virslīgas spēlē sagrāva RTU/"Rockets".Lielvārdes klubs viesos ar 10:2 (4:1, 4:1, 2:0) sagrāva RTU/"Rockets" un pārtrauca četru zaudēto spēļu sēriju.

Rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar diviem vārtiem un tikpat rezultatīvām piespēlēm bija Uldis Dūniņš, ar trim vārtiem izcēlās Rūdis Žukelis, bet 1+2 nopelnīja Niks Blumfelds. Mājinieku rindās vārti Emīlam Bērziņam un Mārtiņam Mickevičam, kamēr divas rezultatīvas piespēles nopelnīja Artis Leinišs.

RTU/"Rockets" komandā par labāko spēlētāju atzina Leinišu, bet Lielvārdes klubā par labāko nosauca vārtsargu Lauri Kārkliņu.

Lielvārdes komanda ar 20 punktiem 13 spēlēs ieņem piekto vietu, kamēr RTU/"Rockets" ar diviem punktiem 12 mačos ieņem pēdējo jeb 12.pozīciju.

Paredzēts, ka pēc regulārā čempionāta "play-off" pirmā kārta jeb ceturtdaļfināls būs līdz vienas komandas divām uzvarām, bet vēlāk finālčetrinieka turnīrā tiks noskaidroti čempioni, ko plānots izdarīt līdz Jāņiem.

Tāpat plānots, ka fināls šosezon nenotiks "Arēnā Rīga", bet kādā no olimpiskajiem centriem reģionos.

Vīriešu turnīrā šosezon spēlē 12 komandas, bet sieviešu turnīrā - astoņas vienības.

