Edija Šlesera, Gunāra Gailīša un Sanda Pogas trenētie kadeti pirms nedēļas Rīgā dalīja uz pusēm uzvaras ar Izraēlas komandu – 80:62 un 81:87. Bendžaminam Jānim Beruē pirmajā iznācienā 34 punkti, 11 atlēkušās bumbas un 10 izprovocētas piezīmes.
Lāsmas Jēkabsones-Beruē un Ričarda Beruē dēls jau 15 gadu vecumā saņēma desmitiem piedāvājumu no NCAA pirmās divīzijas skolām. Latviski brīvi runājošais puisis rudenī un pavasarī piedalījās ASV junioru treniņnometnēs, bet 23. jūlijā otro gadu pēc kārtas ieradās Rīgā.
Atklātā spēlē pret igauņiem Bendži gandrīz katru gājienu uz grozu pabeidza ar precīzu metienu vai bumbas triecienu no augšas. Retajos brīžos, kad patraucēja pretinieku aizsardzība, Bendžaminu Jāni varēja apturēt tikai ar piezīmju palīdzību.
Gana pārliecinošs Baltijas kausa pirmajā spēlē bija arī Rolands Teikmanis. Piecpadsmit gadus vecais Juglas audzēknis ar augstu precizitāti uzbruka gan groza tuvumā, gan aiz trīspunktu līnijas.
Igauņi enerģiski cīnījās par atlēkušajām bumbām, nopelnot daudz otro iespēju. Ceturtās ceturtdaļas vidū ziemeļu kaimiņi bija sagrābuši jau 20 bumbas pie Latvijas groza, pietuvojoties viena metiena attālumā – 83:81.
Izlīdzināt spēli un aiziet priekšā viesiem netika ļauts. Trīsdesmit septītajā minūtē Beruē un Teikmanis atjaunoja astoņu punktu pārsvaru – 89:81 un 91:83. Izskaņā latviešu pārākums netika apdraudēts – 95:86 (25:22, 32:24, 22:23, 16:17).
Latvijas labā spēlēja un punktus guva: Bendžamins Jānis Beruē 39 (2p 15/21, 1p 9/13; 21ab, 12 izprovocētas piezīmes, trīs bloki, +23, eff 53), Rolands Teikmanis 16 (2p 5/6, 3p 2/3; 5ab), Markuss Aleksandrovs 10, Kristians Martinsons 7, Marko Mētra 6, Juris Sičkars 5, Gustavs Vilcāns 4, Gustavs Ķirsons 4, Ralfs Barlots 2, Emīls Hauka 2.
Edijs Šlesers – Galvenais treneris
Gunārs Gailītis – Treneris
Sandis Poga – Treneris
Ance Upeniece – Fizioterapeite
Dairis Bertāns – Menedžeris