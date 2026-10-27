Vingro vesels Ogrē! - nepalaid garām gada noslēdzošo pasākumu

Šoreiz, atzīmējot Oveselība 10 gadu jubileju, ir sarūpēta īpaši daudzveidīga programma ar deviņām dažāda veida un intensitātes vingrošanas nodarbībām. No spēka un funkcionālajiem treniņiem līdz deju fitnesam, pilatēm un stiepšanās vingrinājumiem – ikvienam būs iespēja atrast savām interesēm un fiziskajai sagatavotībai piemērotāko aktivitāti, kā arī iepazīt pavisam jaunas.
PROGRAMMA
9.00 VINGROŠANA SENIORIEM | Judīte Stāvus – Oveselība veselības sporta speciāliste. Gados vecākiem cilvēkiem pielāgota vingrošanas nodarbība, kuras laikā ar dažādu vingrinājumu palīdzību tiks stiprināta muskulatūra, uzlabota koordinācija, līdzsvars, stabilitāte un stāja. Īpaša uzmanība tiks pievērsta kustībām, kas palīdz saglabāt fizisko aktivitāti un patstāvību ikdienā.
9.00 PILATES SPIRALS | Anita Rezevska – RTU sporta kompleksa “Ķīpsalas peldbaseins” trenere
Pilates Spirals ir dinamiska vingrošanas programma, kurā Pilates, baleta, deju, elpošanas un stiepšanās vingrinājumu elementi tiek apvienoti plūstošās kustību kombinācijās mūzikas pavadībā. Nodarbība palīdz attīstīt lokanību, līdzsvaru, koordināciju un ķermeņa kontroli. Piemērota dažādiem fiziskās sagatavotības līmeņiem, jo vingrinājumiem tiek piedāvātas vairākas grūtības pakāpes. Nodarbībā ieteicams vingrot basām kājām vai zeķēs.
9.50 FUNKCIONĀLAIS TRENIŅŠ | Toms Ābeltiņš – fiziskās sagatavotības treneris, fizioterapeits ar pieredzi profesionālā sportā
Funkcionāls treniņš visa ķermeņa muskulatūras aktivizēšanai un stiprināšanai. Nodarbībā pakāpeniski tiks izkustinātas dažādas muskuļu grupas, apvienojot spēka, mobilitātes un līdzsvara vingrinājumus. Treniņā tiks piedāvātas dažādas vingrinājumu grūtības pakāpes, pielāgojot slodzi dalībnieku fiziskajai sagatavotībai.
10.40 DANCE AEROBIKA | Alīna Silicka – MyFitness trenere
Enerģiska aerobikas nodarbība, kurā aerobās slodzes vingrinājumi tiek apvienoti ar deju soļiem un horeogrāfiskām kombinācijām mūzikas ritmā. Nodarbība palīdz uzlabot sirds un asinsvadu sistēmas izturību, kustību koordināciju un ritma izjūtu. Deju soļi un to kombinācijas tiks apgūtas pakāpeniski, tāpēc nodarbība piemērota dažādu sagatavotības līmeņu dalībniekiem.
11.30 SPĒKA TRENIŅŠ AR SAVU ĶERMEŅA SVARU | Aleksejs Ērglis – Myfitness privāto un grupu nodarbību treneris
Spēka treniņš, kurā, izmantojot sava ķermeņa svaru, tiks stiprinātas dažādas muskuļu grupas, attīstīta spēka izturība un kustību kontrole. Nodarbības mērķis ir uzlabot vispārējo fizisko sagatavotību un veicināt spēju efektīvi un pārliecinoši kustēties ikdienā.
12.20 FIGURE 8 | Inga Kazaka-Velmere – MyFitness trenere
Dinamiska deju fitnesa nodarbība, kurā apvienoti dažādu Latīņamerikas deju, piemēram, sambas, salsas, rumbas un merenges, elementi. Īpaša uzmanība tiek pievērsta vēdera preses un dziļās korsetes muskulatūras stiprināšanai. Nodarbība palīdz attīstīt kustību koordināciju, uzlabot sirds un asinsvadu sistēmas izturību un vienlaikus sniedz pozitīvas emocijas, ļaujoties deju ritmiem.
13.10 POUND WORKOUT | Laura Timoško – privāto nodarbību trenere
(Svarīgi! Ja vēlaties apmeklēt POUND WORKOUT nodarbību, aizpildot pieteikuma formu, ailē “Komentārs” obligāti norādiet šo nodarbību, lai var nodrošināt Jums nepieciešamo inventāru.)
Enerģiska fitnesa nodarbība, kurā apvienoti aerobikas, pilašu un spēka vingrinājumu elementi, izmantojot īpašas bungu vālītes. Ritmiskas kustības mūzikas pavadībā palīdz attīstīt koordināciju, ritma izjūtu un fizisko izturību. Aizraujošs treniņš, kas ļauj izkustēties, atbrīvoties no ikdienas spriedzes un sajust sevī īstu rokzvaigzni!
14.00 BODY IN MOTION | Andrejs Filipovs – Siguldas Sporta centra treneris
Enerģiska nodarbība, kurā fitnesa vingrinājumi tiek apvienoti ar deju kustībām un improvizāciju. Dažādi kustību uzdevumi palīdz attīstīt koordināciju, ritma izjūtu, lokanību un izturību. Nodarbībā būs iespēja ļauties mūzikas ritmam, apvienojot strukturētus vingrinājumus ar brīvu pašizpausmi kustībā.
14.50 STIEPŠANĀS (STRETCHING) | Kristīne Mūrniece – sporta kluba “MyFitness” grupu un privāto nodarbību trenere, VFS trenere
Zemas intensitātes nodarbība, kuras pamatā ir dinamiskie un statiskie stiepšanās vingrinājumi. Nodarbība palīdz attīstīt ķermeņa lokanību, uzlabot stāju un locītavu mobilitāti, kā arī mazināt muskuļu saspringumu. Piemērota dalībniekiem, kuri vēlas uzlabot ķermeņa kustīgumu un pašsajūtu. Nodarbība nav piemērota cilvēkiem ar akūtām traumām.
Pieteikšanās pasākuma nodarbībām ir obligāta Oveselība mājaslapā. Aizpildot pieteikuma formu, ailē “Komentārs” obligāti jānorāda nodarbība vai nodarbības, kuras vēlaties apmeklēt!
Katras nodarbības ilgums – 45 minūtes. Izvēlies savām spējām un fiziskajai sagatavotībai atbilstošas nodarbības, ievērojot nepieciešamās atpūtas pauzes.
Pieteikšanās - www.oveselibaogre.lv
Pasākuma “Vingro vesels Ogrē!” nodarbības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda Plus (ESF+) projekta Nr. 4.1.2.2/1/24/I/022 “Pasākumi veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ogres novada iedzīvotājiem” ietvaros ar Ogres novada pašvaldības līdzfinansējumu.