13.novembrī notiks jauna “Vingro vesels Ogrē!” pirmizrāde plkst.9.00. Izmanto iespēju un vingro lielisko treneru vadībā sev ērtā laikā.

9.00 Deju aerobika | Zigmunds Āboliņš starptautiskās bodyART skolas elites treneris
Zemas līdz vidējas intensitātes kardio treniņš vinkāršām deju kombinācijām.

10.00 TBW (Total Body Workout)| Alīna Silicka sporta klubs “MyFitness”
Vidējas intensitātes spēka treniņš, kura mērķis ir vienmērīgi noslogot visas muskuļu grupas. Treniņš piemērots visiem sagatvotības līmeņiem, izvēloties vieglāku vai grūtāku izpildījuma variāciju. Tiks izmantotas mazās hanteles 1-2kg. Hanteļu vietā var izmantot 0,5l ūdens pudeles.

11.00 ECHO | Dinārs Zāģers sporta klubs DCH
Vidējas līdz augstas intensitātes spēka treniņš notiks uz laiku intervālos.Treniņa laikā vienmērīgi tiek nodarbinātas visas muskuļu grupas.

12.00 Stretching | Kristīne Mūrniece sporta kluba “Panatta”
Nodarbība muskuļu iestiepšanai pēc fiziskas slodzes, kā arī kopējās pašsajūtas uzlabošanai.

Pieeja nodarbībām tiks nodrošināta 13.novembrī līdz plkst.20.00

Aicinam reģistrēties, sūtot pieteikumu uz e-pastu Pieejas saite tiks nosūtīta pēc pieteikuma saņemšanas.

