Vīriešu Virslīgas bronzu izcīna handbola klubs “Ogre”

Šī bija jau trešā bronza sērijas spēle. Iepriekšējā nedēļā izbraukumā Ogrē sēriju panākumu ar panākumu (34:27) sāka Rīgas vienība “ASK Zemessardze/RSU”, taču trešdien spēlē Rīgā HK “Ogre” handbolisti revanšējās rīdziniekiem ar pēcspēles metienos panāktu uzvaru – 25:23.

Ogres novada sporta centrā aizvadītā spēle iesākās līdzvērtīgi, abām komandām apmainoties ar vārtu guvumiem. 7. minūtē rezultāts bija neizšķirts (3:3), taču turpinājumā iniciatīvu pārņēma HK “Ogre”, kas 21. minūtē bija panākusi trīs vārtu pārsvaru (9:6). 24. minūtē “ASK Zemessardze/RSU” iekrāto deficītu bija likvidējusi, panākot 9:9, bet 26. minūtē pat ieguva minimālu vadību (11:10), to panākot Kristiāna Kelerta vārtu guvumam. Arī vēl 28. minūtē rīdzinieki atradās priekšā ar 12:11, taču līdz puslaika beigām ogrēnieši spēja atgūt virsroku, pārtraukumā dodoties ar 13:12 handikapu.

Otrajā puslaikā Ogres handbolisti dominēja gan uzbrukumā, gan aizsardzībā. No 33. līdz 39. minūtei laukuma saimnieki veica 5:1 izrāvienu, palielinot rezultāta starpību līdz 5 vārtiem (19:14). Turpinājumā rīdzinieki vairs nespēja pārspēt ogrēniešu spēcīgo aizsardzību un apturēt rezultatīvos pretuzbrukumus. Spēles beigās HK “Ogre” svinēja pārliecinošu bronzas godalgu vērtu uzvaru – 34:24.

Rihards Leja, HK “Ogre” komandas galvenais treneris: “Cītīgi izanalizējām iepriekšējo spēli un šajā salikām punktus uz “i” aizsardzībā. Neskatoties uz to, ka mums iztrūka divi pamatsastāva aizsargi, Andrians Averjonovs un Renāts Hovratovičs, pratām izpildīt uzdevumu ar visiem sastāva spēlētājiem, kuri šodien mums bija. Ar vārtsargu palīdzību un labu aizsardzību piespiedām ASK komandai pamazām atdot mums vadības grožus. Uzbrukumā spējām labi realizēt savas iespējas, kas aizvien vairāk mums ļāva justies droši, un, pie rezultāta +5 pēdējās desmit minūtēs, tikai pārliecinošāk nospēlēt spēli līdz galam. Milzīgs paldies komandai par pašatdevi un izcīnītajām godalgām. Minimālais mērķis šosezon ir izpildīts un par to esam priecīgi. Paldies Ogres atbalstītājiem un līdzjutējiem, kuri šosezon mums ļoti palīdzēja!””

HK Ogre – ASK Zemessardze/RSU 34:24 (13:12)

Rezultatīvākie spēlētāji:

HK Ogre – Laganovskis 5/5, Borodovskis 5/8, Zellis 5/8, Lielais 5/10, Batņa 4/4, Haisa 4/6, Bisters 3/5, Iljinihs 2/3, Kurmēns 1/1.

ASK Zemessardze/RSU – Vidzis 5/8, Greikšs 5/10, Mikijanskis 4/10, Ozols 4/12, Kelerts 3/4, Vaškevičs 3/5.