2024. gadā Mašadu spēlēja Ekvadoras B sērijā, 19 spēlēs gūstot četrus vārtus un palīdzot “Independiente del Valle” dublieru komandai iegūt ceturto vietu. Savukārt pagājušo gadu viņš pavadīja Dienvidkorejas 3. līgas apakšgala vienībā “Chuncheon” un 14 spēlēs atzīmējās ar 1+1.
No pagājušās sezonas ogrēniešiem palikuši abi centra uzbrucēji Haralds Silagailis un Marks Pačepko, bet ziemas pārbaudes spēlēs otrā uzbrucēja/desmitnieka pozīcijā regulāri devies Dāvis Sedols, kurš iepriekš spēlēja RFS dublieros. Viņa oficiālajā pāreju sarakstā vēl gan nav, turpretī jau oficiāli ir pievienojušies Kristers Čudars, Dāvis Vējkrīgers, Emīls Sprukts un Mārtiņš Lormanis.
Pārbaudes spēlēs ogrēnieši šoziem tikušies ar Latvijas kausa ieguvēju “Audu” (0:0) un kaimiņvalstīs galotnē sāpīgi zaudējuši Igaunijas čempionei Tallinas “Flora” (0:1) un Lietuvas titulētākajam kluba, pagājušās sezonas bronzas medaļniekam Viļņas “Žalgirim” (1:2). “Ogre United” sezonas atklāšanas spēlē 6. martā ciemosies pie vicečempiones RFS.