Starta piecinieki
Latvija: Zoriks, Lomažs, Strautiņš, Blumbergs, Čavars
Vācija: Kayil, Obst, Bruhnke, Sengfelder, Oscar Da Silva
“Jāmet iekšā!” Tāds sauklis sestās minūtes sākumā izskanēja Sestā spēlētāja sektorā. Līdz tam brīdim komandas sakrāja tikai desmit punktus – Roberts Blumbergs vienīgo reizi izcēlās no kreisā stūra. Fanu aicinājumam pirmie atsaucās Kārlis Šiliņš un Rihards Lomažs, bet Mārcis Šteinbergs izlīdzināja no līnijas – 9:9. Minūti un 39 sekundes pirms pauzes simbolisks brīdis – valstvienībā debitēja Eiropas kadetu čempions Markuss Jahovičs. Ceturtdaļas beigās neizšķirts, pateicoties Kristera Zorika precīzajam trīspunktu metienam – 14:14.
Pirmajā ceturtdaļā vācieši trāpīja divus no deviņiem metieniem no spēles. Nākamās desmitminūtes pirmajās divās minūtēs iemeta trīs pēc kārtas, snaipera Andreasa Obsta vadībā veicot 0:7 izrāvienu – 14:21. Jānis Gailītis pieprasīja minūtes pārtraukumu. Uzreiz pēc tā perimetrā izcēlās Kārlis Šiliņš, taču pretinieki šajā nogrieznī bija pārāki gan tālmetienos, gan ātros pretuzbrukumos. Četras minūtes un divdesmit astoņas sekundes pirms pārtraukuma vēl viena debija – pirmais iznāciens Ogres kareivim Jurim Vītolam. Puslaika beigās vāciešu sekmes apsīka. Roberta Blumberga otrais tālmetiens un Riharda Lomaža četru punktu sērija dzēsa gandrīz pusi starpības – 28:34.
Otrais puslaiks sākās ar latviešu uzbrukumiem Rīgas līča virzienā. Pirmie četri punkti gan tika gūti Vecrīgas pusē – 28:38. Oskars da Silva pievienojās Kajam Brunkem divciparu skaitļu īpašnieku sarakstā. Latvijas uzbrukumu ar tālmetienu un 2+1 gājienu iekustināja Artūrs Strautiņš. Vāciešu noķeršanu kavēja pretinieku sekmīgās izspēles uz latviešu groza apakšu, 27. minūtē 42:49. Un tad savu vārdu teica kapteinis. Rihards Lomažs izprovocēja piezīmi perimetrā, pēc tam ar tālmetienu piecēla kājās enerģiskākos skatītājus – 48:49! Vācija atbildēja ar otro 0:7 izrāvienu, bet pirms pēdējām 10 minūtēm komandas šķīra četri punkti – 55:59.
Pēc 20 minūšu pakaļdzīšanās skaļākās ovācijas nopelnīja Kristaps Ķilps. Kandavnieks 33. minūtē ar frontālo tālmetienu izlīdzināja rezultātu – 61:61! Pārejas basketbola lielmeistari vācieši nenoplīsa, atkal uzskrēja un divas minūtes vēlāk bija labākā pozīcijā – 63:68. Kādu laiku starpība svārstījās 3-5 punktu robežās. Artūra Strautiņa neatlaidība palīdzēja atspēlēties, 38. minūtē Klāvs Čavars iešāva bumbu grozā – 71:72. Minūti pirms beigām Kristers Zoriks tika nobloķēts uzbrukumā, uzkarsušais Andreass Obsts atjaunoja plus pieci viesiem – 71:76. Minhenes “Bayern” snaiperis turpināja gūt punktus arī pēc izprovocētas piezīmes. Latvieši 4.8 sekundes pirms beigām pievilka līdz mīnus divi, taču pēdējais mēģinājums izraut uzvaru – pēc labvēlīga tiesnešu lēmuma – bija nesekmīgs.
Pasaules kausa kvalifikācijas K grupa, 27. novembris, Rīgas arēna
Latvija – Vācija 76:78 (14:14, 14:20, 27:25, 21:19)
Latvija: Lomažs 16 (2p 2/5, 3p 1/5, 1p 9/9), Zoriks 15 (2p 2/5, 3p 3/6, 1p 2/2; 6rp, eff 14), Strautiņš 12 (2p 2/3, 3p 1/3, 1p 5/5; piecas izprovocētas), Šiliņš 9, Blumbergs 8, Čavars 8, Vītols 3 (2p 1/1, 1p 1/2; 07:11 minūtes), Ķilps 3, Šteinbergs 2, Jahovičs (1:12 minūtes); Miška, Talcis. Treneris Jānis Gailītis.
Vācija: Obsts 25 (2p 5/6, 3p 3/8, 1p 6/7; sešas izprovocētas, eff 24), Brunke 14, Oskars Da Silva 12 (6ab, 5rp), Delovs 8, Matiseks 7, Zengfelders 7, Kajils 2, Ratajs 2, Lukošus 1, Kessens, Pape, Ersmingers. Treneris Alekss Mumbru.
Tiesneši: Petar Pesic (Serbija), Ioannis Agrafiotis (Grieķija), Blaz Zupancic (Slovēnija).
Komisārs: Thomas Frydendal (Dānija).