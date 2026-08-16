Zelts ir mūsējais! Latvijas U-16 basketbolisti pārraksta vēsturi un pirmo reizi kļūst par Eiropas čempioniem

Latvijas izlases rindās rezultatīvākais ar 22 punktiem un 13 atlēkušajām bumbām bija Bendžamins Jānis Beruē, Markuss Jahovičs maču noslēdza ar 15 punktiem un astoņām bumbām zem groziem, Markuss Aleksandrovs guva 14 punktus, bet Matīss Preimanis guva vēl desmit punktus.
Francijas vienībā ar 19 punktiem un astoņām atlēkušajām bumbām izcēlās Mesija Getāns Ivani, kamēr 13 punktus guva Emanuels Destoms Alžē.
Spēles pirmajās minūtēs piecu punktu pārsvaru ieguva francūži, taču pirmās ceturtdaļas turpinājumā latvieši atspēlējās, pirmajās spēles desmit minūtēs neļaujot vairs pretiniekiem iekrāt lielāku pārsvaru par trīs punktiem.
Otrajā ceturtdaļā pēc spēlētām piecām minūtēm Latvija pēc neliela izrāviena iekrāja +5. Turpinājumā rezultatīvāki bija Francijas basketbolisti, un puslaika pārtraukumā latvieši devās ar viena punkta deficītu.
Trešās ceturtdaļas ievadā latvieši pēc 6:0 izrāviena atjaunoja piecu punktu pārsvaru, kas vēlāk pieauga jau līdz +11. Francūžiem uz brīdi izdevās nedaudz samazināt deficītu, taču ceturtdaļas beigās pēc Markusa Aleksandrova pieciem gūtiem punktiem pēc kārtas latvieši panāca 56:44.
Ceturtās ceturtdaļas sākumā latviešiem uzbrukumā grūtības sagādāja Francijas agresīvāka aizsardzība, un pretuzbrukumos francūži pēc 7:0 izrāviena uz pusi samazināja Latvijas pārsvaru. Turpinājumā septiņu punktu izrāviens jau padevās latviešiem, atgūstot +14.
Tuvojoties pamatlaika izskaņai, Francijas basketbolisti izrāviena samazināja Latvijas pārsvaru līdz +4, bet pēdējā minūtē Beruē divas reizes pēc kārtas pēc caurgājiena guva divus punktus un panāca 74:66 Latvijas labā. Atlikušajā 31 sekundē latvieši nosargāja pārsvaru un izcīnīja uzvaru.
Pirms tam cīņā par bronzu Spānija ar (31:19, 29:16, 24:27, 12:31) pārspēja Lietuvu.
Grupas spēlēs Latvijas jaunie basketbolisti ar 82:70 pārspēja Itālijas vienaudžus, ar 88:63 pieveica Turciju un ar 95:80 uzvarēja Čehiju, B grupā ieņemot pirmo vietu. Astotdaļfinālā ar 99:59 tika sagrauta Serbija, ceturtdaļfinālā latvieši ar 92:80 apspēlēja Grieķiju, bet pusfinālā ar 92:87 - Spāniju.
Francija D grupā ar 93:68 pārspēja Slovēniju, ar 85:61 - Beļģiju un ar 87:58 - Vāciju, grupā ierindojoties pirmajā vietā. Izslēgšanas spēļu pirmajā kārtā francūži ar 89:54 pārspēja Gruziju, ceturtdaļfinālā ar 108:69 - Rumānijas komandu un pusfinālā ar 92:82 - Lietuvu.
Latvijas U-16 puišu izlase finālā spēlēja otro reizi. 2014. gadā, kad čempionāts notika Latvijā, latvieši finālā arī tikās ar Franciju un zaudēja ar 53:78. Toreiz puišu izlases līderi bija tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Rodions Kurucs, Artūrs Strautiņš, Kristers Zoriks un Roberts Blumbergs.
Eiropas čempionāta finālā 2018. gadā spēlēja Latvijas U-18 junioru izlase. Arī toreiz čempionāts notika Latvijā, un finālā tika ciests zaudējums pret serbiem. Toreiz komandā spēlēja tagadējie pieaugušo izlases spēlētāji Artūrs Žagars, Artūrs Kurucs un Mārcis Šteinbergs.
Savukārt 2013. gadā Tallinā Eiropas čempionāta finālā ar itāļiem cīnījās Latvijas U-20 jauniešu izlase, kas arī piedzīvoja zaudējumu. Tolaik izlasē spēlēja vēlāk arī pieaugušo izlasē labu sniegumu demonstrējušie Andrejs Gražulis, Ojārs Siliņs, Jānis Bērziņš, Ingus Jakovičs un Kaspars Vecvagars, kurš nu jau uzsācis trenera karjeru un pērn "Valmieras" komandu aizveda līdz čempionu tituliem Latvijas un Igaunijas līgā, Latvijas čempionātā un Latvijas kausā.
Latvijas U-16 izlases sastāvs:
Ronalds Teikmanis ("RBS Jugla"), Ralfs Barlots ("Scafati", Itālija), Kristians Martinsons ("Barcelona", Spānija), Markuss Jahovičs (Trento "Dolomiti Energia", Itālija), Bendžamins Jānis Beruē ("Dynamic Prep", ASV), Gustavs Vilcāns ("Dubai", AAE), Gustavs Ķirsons ("Bertānu VBS"), Emīls Hauka ("Ogres BS"), Juris Sičkars ("Jūrmalas Sporta skola"), Mārtiņš Rasnačs ("Tukuma Sporta skola"), Matīss Preimanis ("Siguldas Sporta skola"), Markuss Aleksandrovs (Livorno "Libertas", Itālija).