Ziemas prieki: Ogrē, Ikšķilē, Tīnūžos slido visu diennakti; Hokeju spēlē Madlienā un Tīnūžos

Kad brīvdienas jau teju klāt, ir īstais laiks plānot aktīvu atpūtu. Ogres novadā šajos ziemīgajos un aukstajos laikapstākļos ir iespējams apmeklēt vairākas publiskās slidotavas. Tālāk piedāvājam jums ielūkoties Ogres novada apkopotajā informācijā, atrast sev tuvākās slidotavas un - doties baudīt ziemas priekus uz slidām! Pieejamas slidotavas, kas darbosies arī visu diennakti, piemēram, no sestdienas būs atvērta slidotava Krasta ielā. Šodien vēl tur noris sagatavošanās darbi. Slidotavās būs apgaismojums diennakts tumšajā laikā. Apmeklētājiem jāņem vērā, ka slidotavās netiek nodrošināta inventāra noma.

LIELVĀRDĒ pie Lielvārdes sporta centra, Raiņa iela 12. Slidotava pieejama no plkst. 09.00 līdz 21.00. Būtiski zināt, ka šī slidotava nav paredzēta hokeja inventāra izmantošanai (hokeja nūjas, ripas)

IKŠĶILĒ, Skolas un Melioratoru ielu iekšpagalmā. Slidotava pieejama apmeklētājiem visu diennakti. Slidotava nav paredzēta hokeja inventāra izmantošanai (hokeja nūjas, ripas)

TĪNŪŽOS pie bērnu rotaļu laukuma, aiz Tīnūžu Tautas nama. Notiek slidotavas gatavošanas darbi, informācija sekos. Arī šī slidotava būs pieejama apmeklētājiem visu diennakti un šeit ir pieejami hokeja vārti.

ĶEGUMĀ pie Ķeguma pamatskolas stadiona, Skolas iela 10. Slidotava darba dienās no plkst. 9.00-16.00 pieejama Ķeguma pamatskolas skolēniem, no plkst 16.00 - 22.00 - publiski pieejama 
(precīzs slidotavas darba laiks tiks publicēts Ķeguma pamatskola mājas lapā un skolas sociālajos tīklos (Facebook, Instagram) Darba laiki var mainīties ledus liešanas laikā. Slidotavas izmantošana hokeja spēļu organizēšanai ir iepriekš jāsaskaņo ar skolas administrāciju - 26452076

MADLIENĀ pie mazdārziņiem (GPS: 56.847535, 25.163344) Slidotava būs pieejama dienas gaišajā laikā un vakaros līdz plkst. 23.00. Ir hokeja vārti.

