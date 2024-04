Zigurds Kincis: "Latiņu nolaist zemāk nedrīkst"

Vieglatlētikas treneris Zigurds Kincis Ogres novada sporta centrā strādā 13. gadu. Zigurds atceras, ka viņa pirmajā darba gadā, Ogres stadionā, kas tobrīd jau bija rekonstruēts un praktiski tikpat labiekārtots kā tagad, notika tikai pāris nelielas lokālas vieglatlētikas sacensības, piemēram, «Skrējēju diena», «Metēju diena», «Lēcēju diena». «Bija tā, ka es par treneri biju nostrādājis kādu gadu. Izdomāju, ka, lai nebūtu ar saviem audzēkņiem tik daudz jābraukā pa visu Latviju uz citiem mačiem, vajadzētu kaut ko tādu organizēt arī pašiem. Pamazām tā lieta aizgāja. Sākām tādiem nelieliem Sporta centra atklātajiem mačiem. Uz tiem uzaicinājām tuvāko sporta skolu audzēkņus – salaspiliešus, lielvārdiešus, no Ogres novada – suntažniekus un madlieniešus.

Sacensības kļuva populāras, sapratām, ka varam rīkot arī kaut ko nopietnāku. 2012. gadā Latvijas Vieglatlētikas savienība (LVS) piešķīra mums tiesības uzņemt Latvijas čempionātu vecuma grupas U14 sportistiem. Veiksmīgi noorganizējām to un bijām gatavi arī lielākiem izaicinājumiem,» pirmsākumus atceras Zigurds Kincis. 2014. gadā Ogre pirmo reizi jau uzņēma Latvijas čempionātu pieaugušajiem. Tajā pašā sezonā Ogres stadionā notika arī čempionāts U18 vecuma grupas sportistiem, LVS kausa izcīņas posms.



Pašu rīkotās atklātās sacensības dažādu vecuma grupu vieglatlētiem kļuva populāras visā Latvijā. Ja sākumā dalībnieku skaits tajās bija tikai desmitos mērāms, tad pēc tam sasniedza 100 un 200 vieglatlētus, bet pēdējos divos gados jaunāko vecuma grupu sacensībās Ogrē vienlaikus startē pat 500 dalībnieku. Sportisti ierodas no Ventspils, Dagdas, Liepājas, Gulbenes. «Skaties, uz kuru pusi gribi – no visām Latvijas pašvaldībām, kurās trenējas vieglatlēti, uz sacensībām Ogrē ierodas sportisti. Mūsu priekšrocība ir ne tikai labiekārtotais stadions, bet arī Ogres ģeogrāfiskā atrašanās vieta, tā ir vienkārši izcila, jo esam pašā Latvijas centrā,» pauž sacensību galvenais tiesnesis.



Pēc Jāņa Daliņa stadiona rekonstrukcijas arī Valmiera kļuvusi par vietu, kurp uz sacensībām labprāt dodas sportisti no visas valsts. Zigurds Kincis gan uzsvēra, ka valmieriešus neuzskata par konkurentiem: «Mums ar Valmieru ir jāsadarbojas, ir idejas par kopīgi rīkotiem mačiem. Manuprāt, Ogre un Valmiera ir labākie vieglatlētikas sacensību organizētāji Latvijā.» Sadarbība jau notikusi arī iepriekš. Piemēram, kamēr Valmieras stadions remontdarbu dēļ bija slēgts, Ogres novada sporta centrs trīs gadus uzņēma starptautiskas sacensības - Prezidenta balvas izcīņas mačus. Kamēr tika galvaspilsētā tika rekonstruēts stadions «Daugava», Ogrē divus gadus notika arī «Rīgas kausi» - sacensības, kurās startēja 20 valstu sportisti. Tās ir bijušās līdz šim augstākā līmeņa vieglatlētikas sacensības, kas rīkotas Ogrē. Vēl jāpiemin arī Baltijas čempionāti U16, U18 un U20 vecuma grupu vieglatlētiem, kas arī notika Ogrē.



Pirmdien, 19. septembrī, Ogres stadionā notika pēdējās šīs sezonas sacensības vieglatlētikā. Līdz ar to šogad Ogres novada sporta centrs sarīkojis desmit dažāda līmeņa sacensības. «Teikšu, ka tas ir salīdzinoši maz, jo iepriekšējos divos – trijos gados mūsu rīkoto vieglatlētikas sacensību skaits sasniedza pat 15. Manuprāt, pandēmijas laikā Ogre bija viena no retajām vietām, kas tomēr uzņēmās pie sevis organizēt tādus pasākumus, jo tad bija jāievēro dažādi epidemioloģiskie ierobežojumi. Ne visi bija tam gatavi. Tas, ka šovasar mums sacensību bija nedaudz mazāk, saistāms arī ar to, ka apritē atgriezies Valmieras stadions,» stāsta Zigurds Kincis.



Lai augstā līmenī sarīkotu sacensības, noteikti vajadzīga pieredzējušu tiesnešu komanda, uz kuru var paļauties. «Mums Ogrē ir izveidojies tāds profesionālu tiesnešu kodols, kas spēj strādāt svarīgākajās pozīcijās. Tajā pašā laikā nekad nav tā, ka uz katriem mačiem man tiesātu vieni un tie paši konkrēti cilvēki. Praktiski nemainīgi ir vecākie tiesneši, kā arī tie, kas darbojas starta un finiša pozīcijās. Visa pārējā brigāde katru reizi jākomplektē praktiski no jauna. Uz lielākajām sacensībām, kas ilgst divas dienas, katru dienu vajadzīgi 70 – 80 tiesneši. Ja sacensības ir mazākas, bez vismaz 50 tiesnešiem tāpat neiztikt. Pat tad, ja notiek sacensības bērniem, es tās neorganizēju kaut kā, bet gan tikpat nopietni, it kā tas būtu augstākā līmeņa pasākums. Savu latiņu nolaist zemāk nedrīkst,» uzskata vieglatlētikas speciālists.



Runājot par nākamo sezonu, Zigurds atklāja, ka noteikti notiks Ogres NSC atklātās sacensības visām vecuma grupām, tāpat arī Ogres novada atklātais čempionāts gan pieaugušajiem, gan senioriem. Vēl nav nolemts, bet iespējams, ka sadarbībā ar LVS Ogrē notiks Latvijas čempionāts vecuma grupai U16, varbūt arī Baltijas čempionāts šai pašai vecuma grupai. Vēl Ogrē varētu notikt kāds LVS kausa izcīņas sacensību posms, varbūt Latvijas čempionāts vēl kādai vecuma grupai. Ogrē noteikti notiks Latvijas Universiādes sacensības vieglatlētikā.



Zigurds Kincis bija tas cilvēks, kurš Ogrē iedibināja tādas sacensības skriešanā, kā «Veselības apļi». Tas notika jau viņa pirmajā gadā, bet šobrīd rit jau 13. sezona. Mūsu novadā «Veselības apļi» tagad katru nedēļu notiek ne tikai Ogrē, bet arī Ikšķilē, Ķegumā, Rembatē un Madlienā. Šonedēļ tiks aizvadītas sacensību pēdējās kārtas, bet apbalvošana būs citāda nekā ierasts. «Ogrē mēs parasti darījām tā, ka pēc sacensību pēdējās kārtas uzreiz tika apbalvoti tie, kuri sezonas laikā sakrājuši visvairāk apļu. Šoruden būs kaut kas jauns. Sacensības noslēgsies šonedēļ, bet pēc nedēļas jeb 29. septembrī visi sacensību dalībnieki, tostarp arī no Ikšķiles, Madlienas, Ķeguma un Rembates, ieradīsies Ogres stadionā, kur pulksten 19.00 kopīgi veiks pusstundu ilgu skrējienu bez ieskaites. Pēc tam notiks apbalvošanas ceremonija, kurā tiks pasniegti kausi visu piecu sacensību laureātiem. Arī šīs sacensības ar laiku kļūst tikai populārākas. Ja pirmajos gados uz starta līnijas stājās labi ja desmit skrējēju, tad tagad viņu skaits ir daudzkāršojies,» sarunas noslēgumā secina Zigurds Kincis.

Ritvars Raits, Ogres Vēstis Visiem