Piektdiena, 9. janvāris, 2026 08:45

Zilie kalni aicina ikvienu: slēpotājiem – sagatavota trase, pastaigām – citi maršruti

Viktorija Slavinska-Kostigova / Visit Ogre
Foto arhīvs: Jānis Romanovskis
Viktorija Slavinska-Kostigova / Visit Ogre

Distanču slēpošanas trase dabas parkā "Ogres Zilie kalni" sagatavota visā tās garumā un gaida aktīvos pilsētniekus un ciemiņus. Darbojas arī slēpju noma. Trase būs apgaismota katru dienu līdz ~ pulksten 22.00.

Trases veidotāji un uzturētāji aicina iedzīvotājus, kuri vēlas vienkārši doties pastaigā pa Zilajiem kalniem, to nedarīt pa slēpošanas trasi un ziemas pastaigām izvēlēties citus ceļus! Kur doties - to palīdzēs saprast informatīvās zīmes, kas izvietotas slēpošanas trasē.

Informācija par slēpju nomu - 
OZK noma - slēpošanas trases starta laukumā
Darba dienās 15.00- 22.00
Brīvdienās 10.00-22.00
Nesēdi Mājās - Mālkalnes prospektā 26, Ogrē
Katru dienu 10.00 - 18.00
Foto: Jānis Romanovskis

Nomas punktu darba laikā arī iespējams atstāt savas slēpes sagatavošanai (Nesēdi Mājās servisā arī kalnu slēpošanas inventāru).
