Piektdiena, 9. janvāris, 2026 08:45
Zilie kalni aicina ikvienu: slēpotājiem – sagatavota trase, pastaigām – citi maršruti
Viktorija Slavinska-Kostigova / Visit Ogre
Piektdiena, 9. janvāris, 2026 08:45
Zilie kalni aicina ikvienu: slēpotājiem – sagatavota trase, pastaigām – citi maršruti
Viktorija Slavinska-Kostigova / Visit Ogre
Distanču slēpošanas trase dabas parkā "Ogres Zilie kalni" sagatavota visā tās garumā un gaida aktīvos pilsētniekus un ciemiņus. Darbojas arī slēpju noma. Trase būs apgaismota katru dienu līdz ~ pulksten 22.00.
Trases veidotāji un uzturētāji aicina iedzīvotājus, kuri vēlas vienkārši doties pastaigā pa Zilajiem kalniem, to nedarīt pa slēpošanas trasi un ziemas pastaigām izvēlēties citus ceļus! Kur doties - to palīdzēs saprast informatīvās zīmes, kas izvietotas slēpošanas trasē.