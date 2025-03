Žunda lido virs stīpas, “Ogre” veic pirmo soli pretī pusfinālam

Trāpot četrus no desmit izdarītajiem trīs punktu metieniem, rezultatīvākā spēlētāja statusu uzvarētāju komandas rindās dalīja Kristaps Mediss. Savukārt Kārlis Žunda atrada iespējas aizmukt no saviem sedzējiem un divreiz ļoti daiļi trieca bumbu grozā no augšas. Arī Žunda sasniedza 18 gūto punktu atzīmi.

# Divi basketbolisti ogrēniešiem sakrāja arī pa velna ducim. Pie 13 punktiem tika amerikāņu aizsargs Mailzs Razniks, bet no soliņa ar tādu pašu pienesumu gūto punktu kategorijā nāca Gustavs Kampuss, palīdzot trešo reizi sezonā “Ogrei” apspēlēt valmieriešus.

# Viesu rindās pie 26 gūtiem punktiem tika Kalils Spirs, kuram pietrūka vienas izcīnītas atlēkušās bumbas, lai aizsniegtos līdz “double-double” rādītājiem. Ar 13 punktiem sekoja valmieriešu centrs Rostislavs Novickis, bet 12 ačus sakrāja Maiks Nuga.

Sākumsastāvi:

Ogre: Razniks, Mediss, Zēbergs, Dārgais, Bērziņš.

Valmiera: Smits, Elksnis, Kohs, Spīrs, Novickis.

Atšķirībā no regulārās sezonas divām cīņā, kad valmierieši agri atdeva spēļu vadības grožus “Ogrei”, izslēgšanas spēļu turnīra sākumam Nikolaja Mazura komanda bija mobilizējusies. Savu gribu pretiniekiem uzspieda Kalils Spīrs, kurš guva viesu pirmos desmit punktus. “Ogre” lūkoja atspēlēt ielaisto deficītu ar kopīgiem komandas spēkiem. Tieši pirms pirmā ceturkšņa beigu signāla Kārlis Žunda realizēja metienu no pustālās distances, kas sadeldēja ogrēniešu atpalicību līdz viena metiena tiesai – 15:17.

Otro periodu ar rezultatīvu metienu iesāka Gustavs Kampuss, tādējādi izlīdzinot sakrātu punktu skaitu uz “Arēnas Ogre” tablo. Pēcāk Kaspara Bērziņa trejacis divas pēdas aiz tālmetiena līnijas panāca vadību ogrēniešiem, tomēr pēdējais vārds pirmajā puslaikā piederēja Kalilam Spīram, kurš ar divu punktu metienu ļāva valmieriešiem puslaika atelpā doties ar minimālu vadību – 36:35.

Spēles otrā puslaika sākumā abas komandas ar augstu precizitāti izmantoja savas iespējas, raidot grozā vienu metienu pēc otra. No tālienes precīzi grozā bumbas bērz Žunda, bet pustālos metienus pretī gāza Spīrs, jau trešā ceturkšņa vidū pārsniedza 20 individuāli gūto punktu atzīmi. Viena no spēles spilgtākajām epizodēm bija Žundas efektīgais bumbas trieciens grozā no augšas, augstā lēcienā tiekot pēc bumbas, kuru neprecīzi raidīja komandas biedrs. Pēdējos punktus ceturksnī guva Rostislavs Novickis, panākot 59:59 un atstājot visus jautājumus par spēles uzvarētāju atvērtus pēdējai ceturtdaļai.

Citus apgriezienus ar noslēdzošā perioda sākumu ieslēdza Mailzs Razniks, kura straujā pārejas spēle panāca “Ogrei” +5 un lika trenerim Mazuram prasīt minūtes pārtraukumu. Pēc Ogres līdzjutēju enerģiskajiem uzsaucieniem pārtraukuma laikā pārliecību notvēra Kristaps Mediss, kurš divos uzbrukumos pēc kārtas realizēja tālos metienus un lika pretinieku vadonim 39 sekunžu laikā prasīt otro minūti. Ceturkšņa vidū līdz 13 punktu pārsvaram mājinieki aizsniedzās pēc Gunta Sīpoliņa precīzā metiena no groza apakšas.

Valmierieši pirms pēdējām piecām gan neuzvilka mastā karogu savu formastērpu krāsā, Frenkijam Poličelli ar diviem trejačiem atgriežot cerības cīņā par panākumu. Divas minūtes pirms beigām Spīram bija iespēja nodeldēt starpību līdz vienam punktam, tomēr pieredzes bagātā Bērza aizsardzībai amerikānis nespēja sekmīgi tikt cauri, metot garām pēc ilgām un sekmes nedodošām māņkustībām. Sulīgu punktu spēlei pielika Žunda, kurš pēdējā minūtē kā karsts nazis izšļūca cauri viesu aizsardzībai un ar triecienu no augšas nodrebināja groza konstrukciju, nodrošinot “Ogres” uzvaru. Beigu rezultāts 83:75 liecināja par ogrēniešu trešo uzvaru šīs sezonas savstarpējos mačos ar “Valmiera Glass/ViA” vienību.

Šīs sērijas atbildes spēle norisināsies trešdien Valmieras Olimpiskajā centrā.

“Ogre” – “Valmiera Glass/ViA” 83:75 (15:17, 20:19, 24:23, 24:16)

Rezultatīvākie spēlētāji:

Ogre: Mediss 18, Žunda 18, Razniks 13, Kampuss 13, Zēbergs 5, Sīpoliņš 4, Bērziņš 3, Apsītis 3, Dārgais 2 (13 atl.b., 8 rez.p.), Polujahtovs.

Valmiera: Spīrs 26 (9 atl.b.), Novickis 13, Niga 12, Poličelli 10, Smits 6, Bērziņš 4, Kohs 2, Elksnis 2, Karlsons.