Aizturēti Latvijas valstspiederīgie par mēģinājumu uzbrukt aizsardzības rūpniecības uzņēmumam Igaunijā

Igaunijas Drošības policijas (KaPo) un Policijas un robežsardzes departamenta darbinieki ir aizturējuši astoņus Latvijas valstspiederīgos saistībā ar šo lietu. Kā aģentūru LETA informēja Valsts kancelejā, tostarp ir četri pilsoņi un četri nepilsoņi, visi slāvu etniskās izcelsmes. Vairāki aizturētie jau iepriekš bijuši sodīti par noziedzīgiem nodarījumiem.
Naktī uz sestdienu notika spridzināšanas mēģinājums "Threod Systems" ēkā Vīmsi nolūkā to aizdedzināt, taču uzņēmumam būtisks kaitējums netika nodarīts. Incidents notika plkst. 3.06, un uzņēmuma gatavība un ātrā apsarga reakcija ļāva novērst plašākus bojājumus.
Igaunijas ģenerālprokurore Astrīda Asi svētdien žurnālistiem teica, ka lieta tiek izmeklēta pēc Kriminālkodeksa panta, kas attiecas uz darbībām, kas vērstas pret Igaunijas drošību pēc ārvalstu izlūkdienesta vai drošības dienesta rīkojuma, tostarp informācijas vākšanu vai īpašuma bojāšanu.
KaPo ģenerāldirektors Margo Pallosons teica, ka "Drošības policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka uzbrukumu pasūtīja Krievijas militārais izlūkdienests GRU".
Efektīva pārrobežu sadarbība padara Baltijas valstis par sarežģītu vidi naidīgām operācijām. Šajā izmeklēšanā būtisku ieguldījumu ir sniedzis arī Latvijas Valsts drošības dienests (VDD) un Latvijas prokuratūra, palīdzot ātri identificēt ar lietu saistītos apstākļus.
Kā aģentūru LETA informēja VDD, dienests ieguva un KaPo sniedza riska informāciju par iespējamiem plāniem īstenot sabotāžu Igaunijā, kā rezultātā dienesti nekavējoties sāka savstarpēji koordinētas darbības iespējamā noziedzīgā nodarījuma novēršanai.
Vienlaikus VDD 14. novembrī veica kriminālprocesuālas darbības deviņos ar personām saistītos objektos Latvijā. Kratīšanas laikā izņemti sprādzienbīstami priekšmeti, pirotehnikas izstrādājumi, munīcija, kā arī liels daudzums mobilo tālruņu un citu datu nesēju.
VDD vērtējumā Krievijas organizēto sabotāžu mērķi ir vairot spriedzi un bailes sabiedrībā, kā arī kavēt atbalsta sniegšanu Ukrainai. VDD rīcībā esošā informācija liecina, ka Krievijas specdienesti 2026. gadā aizvien intensīvāk izmanto taktiku sabotāžu īstenošanai konkrētās Eiropas valstīs izmantot citu valstu pilsoņus. VDD vērtējumā šāda taktika ir izraudzīta, lai apgrūtinātu Eiropas dienestu darbu, cenšoties slēpt sabotāžas aktu saistību ar Krieviju.
Latvijas premjers Andris Kulbergs (AS) norāda, ka šis gadījums apliecina, cik efektīvi sadarbojas Latvijas un Igaunijas drošības dienesti.
"Tas ir Krievijas pašreizējais "modus operandi" - mērķtiecīgi izmantot vienas valsts pilsoņus uzbrukumiem citā mērķa valstī. Tas šobrīd notiek visā Eiropā," uzsver Kulbergs, norādot, ka tāpēc atbilde ir tieši tāda kā šoreiz - cieša un ātra sadarbība ar sabiedroto valstu dienestiem.
KaPo vērtējumā, aizsardzības rūpniecības uzņēmumi Igaunijā un visā Eiropā ir Krievijas specdienestu interešu lokā. Šādu uzbrukumu mērķis ir iedvest bailes sabiedrībā un uzņēmumu īpašnieku vidū, traucēt aizsardzības uzņēmumu ražošanu un tehnoloģisko attīstību, kā arī neļaut to produktiem un tehnoloģijām sasniegt Ukrainu.
Dienests norādīja, ka ir svarīgi, lai aizsardzības rūpniecības uzņēmumi ievērotu tiem sniegtos ieteikumus un aktīvi strādātu gan pie savas fiziskās, gan kiberdrošības uzlabošanas.
"Threod Systems" ražo gan tāla darbības rādiusa izlūkošanas, gan uzbrukuma dronus.
Septembrī tika ziņots par ugunsgrēku aizsardzības nozares uzņēmuma "Milrem" birojā Tallinas Lasnamē rajonā, kas, domājams, bija Krievijas specdienestu uzdevumā veikta ļaunprātīga dedzināšana.
Pēdējos mēnešos uzbrukuma mērķi ir kļuvuši arī citi aizsardzības nozares uzņēmumi visā Eiropā.