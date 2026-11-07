Baltijas valstīs degvielas cenas krītas, izņemot vienu galvaspilsētu

Darba nedēļas beigās augstākā benzīna cena bija Viļņā, seko Rīga un Tallina. Arī dīzeļdegviela visdārgākā bija Viļņā, seko Rīga, bet vismazāk dīzeļdegviela darba nedēļas beigās maksāja Tallinā.
Rīgā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Krasta ielā 95.markas benzīna cena nedēļas laikā samazinājās par 2,6% un piektdien bija 1,836 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena palielinājās par 0,2% un bija 2,069 eiro par litru.
Viļņā "Circle K" degvielas uzpildes stacijā Savanorju prospektā 95.markas benzīns maksāja 1,879 eiro par litru, kas ir par 2,6% mazāk nekā pirms nedēļas, bet dīzeļdegvielas cena kritās par 1,7% un piektdien bija 2,279 eiro par litru.
Tallinā "Circle K" uzpildes stacijās piektdien 95.markas benzīna cena samazinājās par 4,4% - līdz 1,724 eiro par litru, bet dīzeļdegvielas cena nedēļas laikā kritās par 1,7% un piektdien bija 2,049 eiro par litru.
Autogāzes cena Viļņā, salīdzinot ar iepriekšējo nedēļu, palielinājās par 8,3% un piektdien bija 1,049 eiro par litru, pirmo reizi sasniedzot viena eiro atzīmi, liecina LETA apkopotie dati. Arī Rīgā autogāzes cena nedēļas laikā kāpa - par 0,9% - līdz 1,095 eiro par litru. Savukārt Tallinā autogāzes cena samazinājās par 1,5% un piektdien bija 1,052 eiro par litru.